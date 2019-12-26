Libya’ya asker tezkeresi ocakta

Edinilen bilgiye göre, tezkerenin kapsamı ve askeri unsurlardan kimlerin görev alacağı, AK Parti kurmaylarıyla Milli Savunma Bakanlığı’nın yapacağı toplantıda netleşecek. Parti yöneticileri, geçmişte Afganistan ve Lübnan anlaşmaları ile NATO kapsamındaki anlaşmalarda olduğu gibi tek bir asker gönderilmeye karar verilse bile TBMM’den tezkere çıkartılması gerektiğini dile getirdiler. Parti kurmayları şu değerlendirmede bulundular:

KARA-HAVA-DENİZ

“Tek bir asker gidecekse bile, bunun için hükümetin Meclis’ten izin alması lazım. Bu kapsamda ocak ayı içinde Cumhurbaşkanlığı tezkere gönderecek. Kapsamı belirleniyor. Hazırlık yapılıyor. Hava, kara veya deniz hangi unsurlar gidecek? İlk etapta kimler olacak bunun planlaması yapılıyor. Bu Irak ve Suriye tezkeresi gibi değil. Sınır güvenliği sorunu yok. Sıcak çatışmaya girmeyecek askerlerimiz.”

ANLAŞMANIN KAPSAMI

Libya ile yapılan mutabakat muhtırası güvenlik, askeri eğitim ve öğretim, savunma sanayi, terörizmle ve yasa dışı göçle mücadele, lojistik alanında işbirliği, haritacılık alanında işbirliği ile askerî planlama, tecrübe aktarımı ve talep olması halinde karşılıklı savunma ve güvenlik ofisi kurulması gibi konuları kapsıyor.