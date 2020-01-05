Libya’ya asker angajmanı

TBMM Genel Kurulu’nda Libya tezkeresinin kabulünden sonra, Cumhurbaşkanlığı’nın Milli Savunma Bakanlığı’na askerin Libya görevinin amaç ve kapsamını içeren siyasi direktifini verdiği öğrenildi. Bakanlık bu direktif doğrultusunda askeri planlamalarına hız verdi. Hatırlanacağı gibi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da “TSK, yurtiçinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse, etkin, caydırıcı ve saygın yapısıyla her türlü görevi yapmaya hazırdır. Bu konuda (Libya) bize bir görev verilirse bunu da yapmaya hazırız. Libyalı muhataplarımızla görüşmek, konuşmak suretiyle tezkereden sonra ilaveten alınması gereken tedbirlerin ne olduğu çok daha açık, berrak bir şekilde ortaya çıkacak. Ona göre de biz elimizdeki imkânlar çerçevesinde gereğini yapacağız” demişti.

SİLAHLI SALDIRI OLURSA KARŞILIK VERİLECEK

Siyasi direktifin verilmesinden sonra başlatılan çalışmalar kapsamında, askerin tabi olacağı angajman kurallarını belirleme çalışmaları da başladı. Bu kurallar askerin hangi durumlarda silah kullanacağının koşullarını belirleyecek. Bu koşullardan birinin “TSK unsurlarına silahlı saldırı olması durumunda, Türk askerinin de misliyle karşılık vereceği” olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tezkere öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk askerinin çatışmaya girme riskini hatırlatması üzerine, “Olabilecek kötü bir senaryoda böyle riskler var” demişti. Aynı çalışmalar kapsamında gelişebilecek riskli durumlar için “takviye ve tahliye planlamaları”nın da yapıldığı öğrenildi.

EN AZ 1 TABUR ASKER

Askeri kulislerden sızan iddialara göre, ilk etapta Kara ve Hava Kuvvetleri unsurlarının Libya’ya gönderilmesi planlanıyor. Kara unsurlarının ağırlıklı komandolar ile “Bordo Bereli” olarak bilinen Özel Kuvvetler’den oluşması, Kara Kuvvetleri içinde yer alan hava savunma sistemlerinin de olması bekleniyor. Hava unsurları arasında ise nakliye uçaklarının ön plana çıkacağı değerlendiriliyor. Kulislerde Libya’ya en az bir tabur (300-500 personel arası) askerin gönderileceği de konuşuluyor.

FIRKATEYNLER CEZAYİR YOLUNDA

Kara ve Hava Kuvvetleri’nin ardından Deniz Kuvvetleri unsurlarının da Libya’ya gidebileceği belirtiliyor. Akdeniz’de bulunan TCG Göksu ve TCG Gökova fırkateynleri şu anda Libya’nın batısındaki Cezayir’e doğru yoldalar. Önümüzdeki salı günü “Oruç Reis’i anmak için” Cezayir Limanı’na ulaşacak olan iki firkateyn, 10 Ocak Cuma gününe kadar Cezayir’de kalacak.