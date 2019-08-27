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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Libya’da tutuklu vatandaşlar için BM devrede

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Libya’da tutuklu vatandaşlar için BM devrede

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk vatandaşları Mehmet Demir ve Volkan Altınok’un çalıştıkları Kasr bin Gaşir bölgesindeki restoranda Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu tarafından alıkonulduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımız Demir ve Altınok’un serbest bırakılmaları için her düzeyde girişim yapılmaktadır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler (BM) de devreye sokulmuştur” dedi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Bakan Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi yöneltti. Libya’nın bir bölümünde yönetimi elinde bulunduran silahlı güçlerin, Türkiye’yi düşman ilan ederek savaş pozisyonu aldığını iddia eden Topal, önergesinde şunları kaydetti:

GEREKÇESİZ TUTUKLANDILAR

“Birçok Hataylı vatandaşımız farklı Ortadoğu ülkelerinde iş yapmakta veya çalışmaktadır. Bu gerekçelerle Libya’da da birçok yurttaşımız var. Özellikle Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan yurttaşlarımız hiçbir gerekçe gösterilmeksizin sadece Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmaları nedeniyle gözaltına alınmakta ve tutuklanmaktadır. 10 Nisan 2019 günü Mehmet Demir ve Volkan Altınok adlı Hatay nüfusuna kayıtlı iki vatandaşımız Hafter güçleri tarafından gerekçe gösterilmeden tutuklanmıştır. Libya’da Türk vatandaşlığı hasebiyle siyaseten tutuklu bulunan vatandaşımız var mıdır? Bunların sayısı nedir? Demir ve Altınok adlı yurttaşlarımızın tutuklanma gerekçeleri hakkında bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bu vatandaşlarımız hangi gerekçelerle cezaevinde tutuluyorlar. Gerek bakanlığınızın gerekse hükümetin vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarıyla ilgili girişimleri var mıdır?”

‘DOĞRUDAN TEMAS KURDUK’

Bakan Çavuşoğlu, Topal’ın önergesine verdiği yanıtta şunları aktardı: “Vatandaşlarımız Demir ve Altınok, çalıştıkları Kasr bin Gaşir bölgesindeki restoranda Hafter’e bağlı sözde Libya Ulusal Ordusu tarafından alıkonulmuştur. Vatandaşlarımız Demir ve Altınok’un serbest bırakılmaları için her düzeyde girişim yapılmaktadır. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler (BM) de devreye sokulmuştur. Vatandaşlarımızla doğrudan telefon teması kurulmuş olup aileleri de bilgilendirilmiştir. Libya Siyasi Anlaşması’na dayalı olarak oluşturulan Başkanlık Konseyi, BM Güvenlik Konseyi’nin 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası toplum nezdinde tüm Libya’yı temsil eden meşru hükümet olarak tanınmıştır. Ülkemizin de desteklediği bu geçiş süreci çerçevesinde işbaşına gelen Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafımızca meşru hükümet olarak tanınmaktadır.” 

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