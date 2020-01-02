'Libya'da ne işimiz var'a cevap verdi

O LİSTEDE YOKSAK ÜZÜLEN İNSANLARIZ

“S-400 krizi yaşadık, ‘Bizi tehdit etmeyin’ dedik. F-35 ile S-400’ün ne alakası var? F-35, İsrail’de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye’de uçtuğu zaman mı teknolojisi çalınıyor? S-300’ler Yunanistan’da konuşlandığında teknoloji çalmıyor da Türkiye’de konuşlandığında mı teknolojisi çalınıyor? Yaptırımlar yapabilirsiniz ama biz geri adım atmayacağız dedik. Bizi etkileyecek. Bizi kendi savaş uçağımızı bir an önce yapmamız konusunda çok ciddi kamçılamış durumda. Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız. Tehditlere boyun eğmeyen bir milletiz. Yaptırım uygulayacaklarmış, abc şahsının malvarlığına el koyacaklarmış. Orada o listede olmadığımız zaman üzülen insanlarız biz. Biz niye o listede yokuz? Olduğu zaman sevinen insanlarız. Aynı şeyi AB yapmak istedi Kıbrıs ile alakalı. Biz yine aynı şeyi söyledik; buyurun istediğinizi yapabilirsiniz sakın ola ki bizi tehdit etmeyin. Türkiye ile ilişki kurmanın yolu tehdit değildir. Doğu Akdeniz’de kendi iç kara boyutunda hapsedilmeye çalışılan, aşama aşama etrafı sarılan bir Türkiye görüyorsunuz. Bunu görüyorduk, tedbirlerimizi alıyorduk.

‘Libya’da ne işimiz var, Kıbrıs’ta ne işimiz var’ diye soranlara sesleniyorum. Bize, ayaklarını suya atamayacak veya denize olta atamayacak şekilde oynanan oyunlar var. Bunları yırtmak üzere, bu oyunları bozmak üzere buradayız. Doğu Akdeniz’de oyunu bozduk Libya’yla olan anlaşmayla da bizi karasularımıza hapsetme, karaya hapsetme oyununu bozduk. Türkiye’ye oyun kurmak isteyen her kim varsa bilsin ki bölgede Türkiye’ye karşı kurulan oyunlar başarılı olamaz. Risk varsa alırız, gereğini yaparız.

BİR YIL GEÇERLİ

(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz onay alarak çıkacaktır. Tezkere bir yıl için geçerlidir, ihtiyaç ne zamansa gerektiği şekilde gönderilir. Libya tezkeresinin içeriğine baktığınızda tezkere, insani yardımdan askeri katkıya kadarki aralıkta her şeye müsaade ediyor. Burası Türkiye’nin hareket sahasıdır.”