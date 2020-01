Libya’da ateşkes daha güçlü hale gelecek

GAYRET GÖSTERİYORUZ

“Bugün (dün) ağırlıklı olarak Libya’daki gelişmeleri ele aldık. Libya’daki gelişmelerin dışında Suriye konusu, ikili ilişkilerimizi değerlendirme fırsatımız oldu. BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilcisi’nin girişimlerini ve Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin’de yapılacak zirveyle ilgili olarak gerek Sayın Putin gerek şahsım gerekse Conte Berlin’e katılma noktasında şu anda kararlılığımız var. Geçen çarşamba günü İstanbul’da Sayın Putin’le açıklama yaptık, bu açıklamayla birlikte ateşkes yürürlüğe girmiş oldu. Halihazırda ateşkesin ahdi (anlaşmaya dayalı) temele oturtulması için gayret göstermekteyiz. Heyetlerimiz tüm tarafların katılımıyla Moskova’da görüşmelerine devam ediyor. Bu çerçevede yakında bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum.

BM’DEN GÖZLEMCİ GÜÇ

İtalya’nın çabalarını takdirle karşılıyoruz. Görüşmemizin gündeminde ayrıca Suriye yer aldı. Türkiye’nin sahada sükunetin tesisi, siyasi sürecin ilerletilmesi ve terör tehdidinin bertaraf edilmesi için yürüttüğü çalışmalar hakkında Conte’yi bilgilendirdim. İdlib’in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına dönük çabalarımıza İtalya’nın desteğini beklediğimizi vurguladım. Türkiye-AB ilişkilerini de ele aldık. Conte’ye AB’den beklentilerimizi ayrıntılı izah ettim. Cumartesi yeni Konsey Başkanı İstanbul’daydı, kendisiyle etraflıca görüştük.

Libya’da özellikle de Sayın Guterres’le yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse burada BM’nin bir görevlendirme yapması, ateşkes sürecinin güçlü şekilde devamı bakımından gözlemci olma noktasında isabetli olacaktır. Berlin’de liderler olarak bir araya gelmek suretiyle ateşkes sürecini çok daha güçlü hale getirmek için zaten bir araya geleceğiz. Temennim odur ki bu süreçte de özellikle Libya’daki bu son gelişmeler son bulur. Noktayı orada koymak suretiyle de barışın Libya’da hakim olmasına yardımcı oluruz.

BERLİN’İN ALTYAPISI

Berlin süreciyle alakalı olarak her şeyden önce şu an itibariyle gelenlere bakınca güçlü katılım var. Güçlü katılımla birlikte günübirlik de olsa yapılacak çalışmada güçlü netice çıkacaktır. Moskova’da yapılan çalışmalar Berlin sürecinin altyapısını oluşturacaktır. Şu anda Moskova’daki çalışmaların içinde her şeyden önce Sarrac ve ekibi olduğu gibi karşı tarafta Hafter ve ekibi var.

PUTİN’LE ELE ALDIK

Tüm bunların yanında gerek Rusya tarafı gerekse Türkiye tarafı olarak başından itibaren bu işe verdiğimiz destekle geçen çarşamba Putin’le birlikte İstanbul’da yaptığımız görüşmelerde bunları etraflıca ele almıştık. Bu bir yerde sürecin ilk adımlarıydı.

MOSKOVA İŞARETLERİ

Şimdi de Moskova’daki (dün) toplantıyla güzel bir netice çıkacağının işaretlerini arkadaşlarımızdan aldık. Buradan çıkacak neticeyle, metinle Berlin’e gideceğiz ve Berlin’de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız. Temennim odur ki bu sağlam zemine oturtulan ateşkes tüm Libyalı kardeşlerimizin geleceği için bir barış temelini oluşturur.”

CONTE: ÖNEMLİ FIRSAT PENCERESİ

- İTALYA Başbakanı Conte de “Türk-Rus deklarasyonu sayesinde gidişatın olumlu olduğunu görüyoruz ve önemli bir fırsat penceresi açacağını ümit ediyorum” diyerek şunları söyledi: “Sayın Erdoğan ile birlikte tırmanmakta olan askeri durumun bir ateşkes ile sınırlandırılması konusunda hem fikiriz. Türk-Rus deklarasyonu sayesinde gidişatın olumlu olduğunu görüyoruz ve önemli bir fırsat penceresi açacağını ümit ediyorum. Bu şekilde barışçıl bir sürece girileceğini inanıyorum BM himayesinde. Berlin Süreci’nin de ortak çözüm için önemli bir fırsat oluşturacağı konusunda mutabıkız. Bu sayede bu gerginlik yerini bir siyasal sürece bırakacak. Mutlaka bu ateşkesin imzalanması lazım. Ardından Berlin’de bir araya gelmek lazım. Tabi ki bu süreç devam edecek. Artık bu ihtilaf silahlı çatışma haline geldi. Artık bunun geri dönmesi gerekir. Berlin Konferansı’nda mutlaka bu yolda bir adım atmak üzere toplanacağız. Bölünmemiş bir Libya, bağımsız ve egemen bir Libya, amaç budur.”

BİRLİKTE MAÇ İZLEYECEKLER

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ile ticarette 30 milyar dolarlık hedef belirlediklerini belirterek, “2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılış maçı 12 Haziran 2020’de Roma’da milli takımlarımız arasında oynanacak. Sportmence mücadele olması temennisiyle her iki takıma başarılar diliyorum. Şimdiden o maçı beraberce izleyeceğimizin kararını aramızda aldık. Herhalde güzel ev sahipliği yaparlar” dedi.