Libya tezkeresi bugün TBMM’de

MUHARİP OLACAK MI?

Tezkerenin Libya’ya gidecek olan Türk askerinin muharip güç olmasına imkân tanıyıp tanımayacağına dair tartışmalar ise devam ediyor. Tezkerenin hazırlık çalışmalarına katılan diplomatik kaynaklar, Türk askerinin muharip güç olmayacağını, sadece Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerine eğitim vereceğini öne sürmüşlerdi. Yeni yıldan önce tezkereyle ilgili CHP ve İYİ Parti’ye bilgilendirme amaçlı ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk askerinin çatışmaya girme riskini hatırlatması üzerine, “Olabilecek kötü bir senaryoda böyle riskler var” dediği öğrenilmişti.

GÖREV TANIMI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Star TV’ye yaptığı açıklamada “Libya’da Türk askeri hangi görevde yer alacak?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Libya’da verilen insani ve işbirliği yardım faaliyetleri ve eğitimi, tezkere ile yeni bir evreye geçecek. Bunun çalışmalarını ilgililerle yapacağız. Libya’daki harekât alanının ihtiyaçlarını bir bütün olarak düşünmek durumundayız. Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerimizle birlikte yapılması gereken ne varsa, malzeme ihtiyacı, diğer teçhizat ihtiyacı bunların hepsi masada olan şeyler. Dolayısıyla Libyalı muhataplarımızla görüşmek, konuşmak suretiyle bu tezkereden sonra ilaveten alınması gereken tedbirlerin ne olduğu çok daha açık, berrak bir şekilde ortaya çıkacak.”

YASAL DAYANAĞI

Tezkere yasal olarak geçen 27 Kasım’da imzalanan ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’na dayanıyor. Bu muhtıra, TSK’ya UMH’ye askeri eğitim ve danışmanlık verilmesi, Ani Müdahale Kuvveti kurulumu, istihbarat alanında tecrübe aktarımı, Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, Libya’da kara, deniz ve hava güçleri için eğitim üsleri tahsisi gibi kritik alanları kapsıyor.