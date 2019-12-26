Libya mutabakatının ardından Tunus’a sürpriz ziyaret

TUNUS ziyareti Beştepe’de önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından netlik kazandı. Dar kapsamlı tutulan Tunus ziyaretinde Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Ankara’yı hareketlendiren programla ilgili detaylar, Erdoğan’ı taşıyan “TC-CAN” isimli Cumhurbaşkanlığı uçağının Tunus’a iniş yaptığı ana kadar resmi olarak açıklanmadı.

Erdoğan ile geçtiğimiz ekim ayında göreve gelen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said arasındaki baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde ağırlıklı olarak Libya’daki gelişmelerin ve Türkiye-Libya arasında imzalanan mutabakatın ele alındığı öğrenildi. Libya’ya asker gönderme tartışmalarının devam ettiği süreçteki kritik ziyaretin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de denklemi değiştiren deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşmasının imzalanmasının ardından yapılması önem taşıyor. Erdoğan’ın ziyaretinin, Tunus Cumhurbaşkanı Said’in, “Libya Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu” temsilcileriyle ülkedeki krizin çözümü için önceki gün yaptığı toplantının ardından olması da dikkat çekti. Said ile ülkeyi ziyaret eden Libyalı temsilcilerin imzasıyla yayımlanan Barış İçin Tunus Bildirisi’nde, Libya’daki krizden çıkış için siyasi diyalog yolunun benimsenmesi gerektiği ifade edilmişti.

ADIM ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Libya’daki içsavaşın Türkiye’yi doğrudan ilgilendirdiğine dikkat çekmişti. Kalın, “Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunun gerektirdiği adımları da atmaktan sarfınazar etmeyiz” demişti.