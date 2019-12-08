Libya mutabakatı Resmi Gazete’de

YUNANİSTAN ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de devre dışı bırakma girişimlerine karşı en önemli hamle olarak değerlendirilen, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım’da imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Mutabakat Muhtırası, son yazılı bildirimin yapıldığı gün yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdikten sonra da her iki tarafça eş zamanlı olarak Birleşmiş Milletler Sekreteryasına iletilecek.

MÜZAKERE EDİLME ŞARTI VAR

Mutabakat Muhtırasının yorumlanması ve uygulanmasında uyuşmazlık yaşanması durumunda bunun nasıl çözüme kavuşturulacağının ayrıntıları da belli oldu. Buna göre Resmi Gazete’de Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yayımlanan Mutabakat Muhtırasında uyuşmazlık olması halinde, İngilizce metin esas olarak alınacak. Taraflar uyuşmazlığı BM şartının 33. maddesi uyarınca karşılıklı anlayış ve işbirliği ruhu içerisinde diplomatik kanallar yoluyla çözecek. Muhtıraya imza atan Türkiye ve Libya’dan herhangi biri, münhasır ekonomik bölgesinin sınırlandırılması konusunda bir başka devlet ile görüşmelere başlaması durumunda bu taraf devlet, diğer devlet ile nihai bir anlaşma yapmadan önce diğer taraf devleti hem bilgilendirmek, hem de müzakerede bulunmak zorunda.