Libya mutabakatı jet hızıyla geçti

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Genel Kurul’da bütçe görüşmesi sürerken dün komisyonu yeni askeri işbirliği anlaşmasını görüşmek üzere topladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi. Libya ile 2012’de zaten bir askeri iş birliği anlaşması yapıldığını ve bunun 2013’ten beri yürürlükte olduğunu vurgulayan Kaymakcı, yeni anlaşmanın Libya güvenlik güçlerinin ıslah edilmesini destekleyen hükümler barındırdığını belirtti. Kaymakcı, şunları söyledi:

EĞİTİM VE LOJİSTİK

“Bu anlaşmanın kapsamının genişletilmesi, daha etkin hale getirilmesi için özellikle Libya’nın talebi üzerine mevcut anlaşmayı biraz genişletme ihtiyacı duyduk. 27 Kasım’da imzalanan mutabakat muhtırası üzerinde bir anlaşma sağladık. Mutabakat muhtırasının yürürlüğe girmesiyle birlikte güvenlik, askeri eğitim ve öğretim, savunma sanayi, terörizmle, yasa dışı göçle mücadele, lojistik alanında iş birliği, haritacılık alanında iş birliği ile askeri planlama, tecrübe aktarımı, talep olması halinde karşılıklı savunma güvenlik ofisi kurulması gibi konularda Libya ile iş birliğimizin daha ileri seviyelere taşınmasının hukuki altyapısının oluşturulacağına inanıyoruz. Uluslararası meşruiyeti haiz, ulusal mutabakat hükümetiyle imzaladığımız bu muhtıranın hem Libya’da istikrarın sağlanmasına ve kurumsal altyapının güçlenmesine hem de ülkemizin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika bölgesindeki çıkarlarının korunmasına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz.”

BU İLK ANLAŞMA DEĞİL

“Bu bizim askeri ve güvenlik iş birliği anlamında imzaladığımız tek anlaşma değil. Türkiye’nin bu alanda 77’si imzalanmış 60 tanesi yürürlükte olan benzer anlaşmaları var. Bu anlaşma, Libya Mutabakat Hükümeti ile tek bir anlaşma değil. Libya Mutabakat Hükümeti’nin başka ülkelerle de imzaladığı anlaşmalar var. Bu anlaşmanın Libya’da istikrarın, güvenliğin oluşmasına, terörle mücadelede, yasa dışı göçle mücadelede iş birliğine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Libya ile ilişkilerin daha da ilerletilmesi amacıyla bu muhtırayı imzaladık. Bir an önce de yürürlüğe koymayı tercih ediyoruz.”

GENEL KURUL’A GELİYOR

Libya’da taraflar arasında bir uzlaşı sağlanması için BM öncülüğünde 17 Aralık 2015’te Libya siyasi anlaşmasının imzalandığını anımsatan Kaymakcı, Halife Hafter’in sekiz ayı aşkın bir süredir Libya’daki meşru hükümete karşı saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü, sivil, kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin yerleşim yerlerini bombaladığını söyledi. Kaymakcı, “Bu süreçte Libya’da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve kapsayıcı siyasi sürecin yeniden başlatılması hedeflendi. Diplomatik çabalarda mesafe kat edilmişken Hafter kendi konumunu güçlendirmek için daha önceki diplomatik çabaları sabote ettiği gibi bu defa da saldırılarını arttırmış görünüyor” dedi.

Komisyon Başkanı Bozkır da anlaşmanın 25 Aralık Çarşamba günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesini beklediklerini açıkladı.