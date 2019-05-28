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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

LGS'ye kaç gün kaldı? LGS sınavı ne zaman?

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LGS'ye kaç gün kaldı? LGS sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. Aylardır sınava yoğun tempoda hazırlanan öğrencilerin yanı sıra aileleri de LGS'ye kaç gün kaldığını ve sınav tarihini merak ediyor. Peki, LGS'ye kaç gün kaldı? LGS sınavı ne zaman?

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren LGS'de istediği liseye girmek için ter dökecek öğrenciler, okulların kapanacağı tarihin yaklaşmasıyla birlikte, söz konusu sınavın tarihine yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, merakla araştırılan 'LGS sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı...

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav 1 Haziran'da yapılacak. Adaylar sınavda kendilerine yöneltilen 90 soruya cevap verecek. Sınavın birinci oturum başlama saati ise 09.30 olarak belirledi. İşte, söz konusu sınava dair tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 1 Haziran'da iki oturum olarak düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

TARİHİ OKULLAR "PROJE OKULU" OLDU

Bakanlığın açıkladığı kılavuza göre, fen liselerinde 2018'e göre okul sayısında değişiklik olmadı. Anadolu imam hatip liselerinde sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanında da değişiklik yapılmadı. Sosyal bilimler liselerine 2019'da bir okul ilave edildi ancak kontenjanı aynı kaldı. Anadolu liselerinde, tarihi uzun yıllara dayanan ve bir geleneği senelerden beri başarılı şekilde sürdüren okullar, "proje okulu" yapılarak sınavlı okullar kapsamına alındı.

İş birliği protokolü olan mesleki ve teknik Anadolu liseleri proje okul kapsamına dahil edildiği için buralara da sınavla öğrenci alınacak.

Merkezi sınav puanının hesaplanmasına okul başarı puanı dahil edilmeyecek. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde önce okul başarı puanı üstünlüğüne, eşitliğin yine sürmesi durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Eşitliğin yine devam etmesi durumunda sırasıyla okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılacak. Eşitlik yine devam ediyorsa öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunuşluk kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

Okul başarı puanının değerlendirilmesinde, puan dilimleri kullanılmayacak. Hesaplanan okul başarı puanları, virgülden sonra dört hane olarak dikkate alınacak.

Bakanlık, LGS'ye yönelik toplam 8 örnek soru kitapçığı yayımladı. Bu sorularda, ezbere dayalı değil yorumlama, akıl yürütme, eleştirel düşünebilme, okuduğunu anlama, çıkarım yapabilme gibi becerileri isteyen sorular dikkati çekti.

Yerel yerleştirmede 2018'in ortaokullarda bulunuşluk kriterini kaldıran Bakanlık, bu yerleştirmeyi öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapacak.

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