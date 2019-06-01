LGS zor muydu? İşte 2019 LGS için sosyal medyadan yorumlar
Liserelere yerleştirmede bu yıl ikinci kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav LGS sona erdi. Sınavdan çıkan öğrenciler, sorulara yönelik yorumlarını sosyal medyadan dile getirmeye başladı. Peki, öğrenciler sınavı nasıl değerlendirdi, 2019 LGS zor muydu? İşte, yapılan yorumlardan bazıları
Twitter’ın bugünkü ana gündem konularından biri de LGS oldu. Öğrenciler, sınavla ilgili yorumlarını ve yaşadığı talihsizlikleri Twitter’dan paylaşarak LGS'Yİ TT listesine soktu. LGS ile ilgili görüşlerin büyük bir kısmı sözel bölümün sayısal bölüme göre daha kolay olduğu. Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ilk oturumunda (sözel bölüm) öğrenciler Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soru çözdü. Peki, LGS genel olarak nasıldı? İşte, ilk yorumlar
2019 LGS YORUMLARI
Demirkapı ∃rsson ⍟
Sınav çok kolaydı arkadaşlar fen lisesini kazandığımdan adım gibi eminim. Çalışsanız yapardınız ağlamayın
melisa
lgs cok zordu arkadaşlar
jendeukie
din ve ingilizce zordu sayısalı kazıktı
@SecilDumans
Lgs den çıktım şuan aynen bu şekilde etrafa bakıyorum sayısal çok zordu
@sezcorleone
#LGS2019 ben girdim çıktım çok zordu sorular galiba mezuna kaldım
@dagdelenbus
Bir öğrenci çıktı az önce sınavdan diyo ki 'abla zordu yapamayacağımı anladım bıraktım çıktım zorlamamın anlamı yoktu', resmen hayat felsefesi olacak söz yemin ediyorum.
@sunmisity
benim denemelerde girdiğim sınavlar bile ikinci sınavdan çok çok daha zordu kolay olması beni çok şaşırttı aksine yanlış yaptım bazı sorular bu kadar kolay olamaz diye hala ne konuşuyorlar anlamıyorum harbiden
Mami Müdür
LGS’de sözel bölüm kolayken sayısal bölüm zorlayıcıymış. İlk izlenim bu şekilde...
alper altun
Beynimin sayısal için çalışan bölümünde ya tümör var ya oksijen gitmiyor ya da öle bir kısım yok
@senosist
Umarım sınav sadece bana zor değildir Allah'ım
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