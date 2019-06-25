LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yayımlandı
LGS tercihleri için önemli bir yer tutan yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, 2019 Yılı Merkezi Sınav Puanına Göre Yüzdelik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları (İl Dağılımı) veİllere Göre İlk %20’lik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları da görüntülenebilecek. İşte, LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri
Yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri dahilinde LGS tercihlerini yapabilecek olan öğrenciler, illerindeki okulların listesini görebilecek. 2018 yılı tercih sürecine ait en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri, yayımlanan dosya üzerinden görüntülenebilecek.
YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ
TERCİH KODLARI VE OKUL TÜRLERİ GÖRÜNTÜLENEBİLECEK
Tercih yapacak olan adaylar, yayımlanan dosyada tercih kodu, il ve ilçe adı, okul adı, türü ve alanı, öğretim süresi, şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjan ve yüzdelik dilimler dışında yer alan bilgiler olacak.
İLLERE GÖRE YÜZDELİK DİLİM DAĞILIMI YAYIMLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, aynı zamanda illere göre yüzdelik dilim dağılımını da yayımladı. Buna göre adaylar ve eğitimciler, yüzdelik dilimlerin illerdeki yoğunluk seviyelerini aşağıdaki tablolar üzerinden görüntüleyebilecek.
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