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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.06.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yayımlandı

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LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yayımlandı

LGS tercihleri için önemli bir yer tutan yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, 2019 Yılı Merkezi Sınav Puanına Göre Yüzdelik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları (İl Dağılımı) veİllere Göre İlk %20’lik Dilimlerdeki Öğrenci Sayıları da görüntülenebilecek. İşte, LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri

Yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri dahilinde LGS tercihlerini yapabilecek olan öğrenciler, illerindeki okulların listesini görebilecek. 2018 yılı tercih sürecine ait en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri, yayımlanan dosya üzerinden görüntülenebilecek.

YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH KODLARI VE OKUL TÜRLERİ GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

Tercih yapacak olan adaylar, yayımlanan dosyada tercih kodu, il ve ilçe adı, okul adı, türü ve alanı, öğretim süresi, şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjan ve yüzdelik dilimler dışında yer alan bilgiler olacak.

İLLERE GÖRE YÜZDELİK DİLİM DAĞILIMI YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, aynı zamanda illere göre yüzdelik dilim dağılımını da yayımladı. Buna göre adaylar ve eğitimciler, yüzdelik dilimlerin illerdeki yoğunluk seviyelerini aşağıdaki tablolar üzerinden görüntüleyebilecek.

AŞAĞIDAKİ TABLOLARI PDF ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yayımlandı


LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yayımlandı

LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yayımlandı

LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yayımlandı

LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yayımlandı

LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri yayımlandı

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