MEB'ten LGS için tercih robotu hizmeti... Liselere Geçiş Sınavı tercihi nasıl yapılır?

Üç aşaması bulunan ve üç farklı yöntemle gerçekleştirilebilecek olan LGS tercihleri, 2 Temmuz Pazartesi günü öğrencilerin erişimine açıldı. Toplam bin 373 okul arasından beşini tercihlerine yazabilecek olan öğrenciler, bu tercihlerini yüzdelik dilim ile gerçekleştirebilecek. Peki, başarı sıralamasının hesaplaması için LGS tercihleri öncesinde yüzdelik dilim üzerinde nasıl bir hesaplama yapmak gerekiyor? İşte, LGS lise tercihleri hakkında detaylı bilgiler

LGS tercih işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yıl ilk kez düzenlediği LGS sisteminin tercihleri E Okul üzerinden alınmaya başlandı. En iyi liseye yerleşebilmek için bakanlığın açtığı sistem üzerinden tercihlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, lise yüzdelik dilimlerini kıstas olarak kullanacak.

YEREL YERLEŞTİRMEYLE ALAN OKULLAR KOLAYCA GÖRÜNTÜLENEBİLECEK

LGS sınavına giren ya da girmeyenleri yakından ilgilendiren yerel yerleştirme kontenjan ve tercih listeleri, E Okul üzerinden yayımlandı. TC Kimlik Numarası, Öğrenci Okul Numarası gibi bilgilerle kolayca öğrenilebilecek olan okullar, "Kayıt Alanımdaki Okullar", "Komşu Kayıt Alanımdaki Okullar", "Kayıt Alanı Dışındaki Okullar" gibi üç sınıfta sorgulanabilecek.

LGS'DE YEREL YERLEŞTİRMEYLE ALACAK OKULLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH BAŞVURU İŞLEMLERİ ALINIYOR

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara başvuru, E Okul üzerinden gerçekleştirilebilecek. 5 tercih hakkının bulunduğu sistemde, yüzdelik dilim önem arz edecek.

*Tercih işlemlerinizi gerçekleştirmeden önce haberin devamında yer alan ipuçlarını okumanız tavsiye edilir.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR NELER?

Emlak Kredi Bankası Ortaokulu Psikolojik Danışmanı Oğuz Kaygalak, tercihlerin önemli noktalarını özetledi:

1- Okul müdürlüğüne onaylatın: Öğrenci velisinin 2-13 Temmuz arasında yapılan tercihleri mutlaka bir ortaokul müdürlüğüne onaylatması gerekiyor.

2- Okulları gezin: Tercih döneminin ilk haftasının daha çok araştırma ve liseleri gezme amaçlı kullanılmasını öneriyorum. Bir okulla ilgili en doğru bilgi iki kaynaktan alınabilir. Okulu gezmek ve internet sitesini ziyaret etmek.

3- Bilgileri dosyalayın: Liselerle ilgili topladığınız bilgileri bir dosya haline getirip, aile içi değerlendirme toplantıları yapabilirsiniz.

4- Uzmanlara danışın: En az üç uzmana danışmadan tercihlerinizi yapmayın. Okullardaki psikolojik danışmanları ve müdür yardımcılarından oluşan komisyonlar yapacağınız tercihler konusunda sizlere yardımcı olacaklardır. Özellikle merkezi yerleştirmede yüzdelik dilimlerin durumu ve adrese dayalı yerleştirmede lise türleri arasındaki seçim hakları konusundaki bilgilerin netleşmesini beklemeniz yararlı olabilir.

5- Özel okulları da araştırın: Özel okulların burs imkânlarını araştırmanız ve bir seçenek olarak bunu da elinizde bulundurmanız yararlı olabilir.

6- Nakilleri takip edin: Yeni sistemde nakilleri ve boş kontenjanları sistem üzerinden takip edin.

7- Son karar öğrencinin olsun: Tercihler konusunda tüm aile içi değerlendirme toplantılarından sonra son karar hakkının çocuğa verilmesini öneriyorum. Çünkü onun, gelecek dört yılının çok büyük kısmı gideceği lisede geçecek.

8- Tercih süreci bitince tatile gidin: En önemlisi de tercih süreci bittikten sonra doğruca tatile gitmenizi, dinlenmenizi ve neşeyle eğlenmenizi öneriyorum.

ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Öğrencilerin yaklaşık yüzde 90’ı ‘Adrese Dayalı Yerleştirme’yle liselere kayıt yaptıracak. Bu sistemi basitçe özetlersek;

- Her öğrenci mutlaka tercih yapmak zorunda.

- En fazla beş okul yazma hakkınız var.

- Tercih listelerinde çeşitli sayılarda Anadolu, Anadolu imam hatip ve meslek liseleri bulunuyor.

- E-Okul üzerinden karşınıza farklı renklerde lise tercih listeleri çıkacak.

- Yeşil liste sizin birinci önceliğiniz olacak. Çok büyük ihtimalle o listedeki bir okul sizin liseniz olacak. Size önerim; kendi listenizden tercih yapmanız. Özellikle büyükşehirde yaşıyorsanız. Çünkü, böylece daha avantajlı duruma geleceksiniz.

- Mavi liste ‘komşu’ lise bölgeniz ve kırmızı liste ise ‘diğer’ lise tercih bölgeniz. Buradan da tercihler yapabilirsiniz; fakat kalabalık bölgelerde dezavantajlı bir durum oluşturabilir.

- Tercihler sonucunda yerleştirme kriterleri işleyiş sırasıyla şunlar: Kayıt alanı (adres ve okul yakınlığı), ortaokulda bulunuşluk (mezun olunan ortaokulda kaç dönem geçirildiği), tercih önceliği (özellikle ilk üç tercihinizi dikkatli yapmanız gerekiyor), ortaokul başarısı, devamsızlık durumu ve yaşınız.

MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE NELER YAPMALISINIZ?

- 2 Haziran’da girdiğiniz LGS sonuçlarına göre Türkiye genelinde belirlenen liselerden il ve lise türü sınırlaması olmadan 5 tercih yapabilirsiniz.

- Ülke genelinde fen, sosyal bilimler, Anadolu, Anadolu imam hatip ile Anadolu mesleki ve teknik liselerinden yüzde 10’luk kontenjana denk gelen okulları tercih edebilirsiniz.

- Sınav sonuç belgelerinizi gördükten sonra hayatınıza giren yeni kavramlardan biri de, ‘ülke ve il geneli yüzdelik dilimleri’ oldu. Tercihler sırasında size en çok yardımcı olacak nokta bu dilimler olacak. Açıklanacak olan okul yüzdelik dilimleri ile kendi yüzdelik dilimlerinizi kıyaslayarak daha sağlıklı tercihlerde bulunabilirsiniz.

- Başarı sıralamalarınızı hesaplamak için ülke geneli diliminizi 9 bin 717 ile çarpmanız gerekiyor. Sınavla girilecek okulların kontenjanının 126 bin; Anadolu, fen, sosyal bilimler ile fen projesi uygulayan imam hatip liseleri kontenjanının yaklaşık 105 bin civarında olacağını düşünürsek, başarı sıralamalarının ne kadar önemli olduğunu görebiliriz.

- Beş tercih oldukça az olduğundan geçmiş yıllardaki gibi geniş aralıklı tercih listeleri yapmanız şansınızı azaltabilir. Bu nedenle tercih listenizi üç bölüme ayırmanız faydalı olabilir. Örneğin, yüzde 4’lük dilimindesiniz. İlk iki tercihiniz yüzde 2.5 ve yüzde 3.5 gibi dilimi olan liseler, üçüncü tercihiniz kendi diliminize çok yakın, diğer iki tercihiniz yüzde 5 ve yüzde 7 olarak sıralanabilir.

- Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlere diğer illerden de talep olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

- Puanı yüksek olan öğrencilerin tek veya iki tercihle listelerini sonlandırmamalarını ve beş tercihi de yazmalarını öneriyorum. Sürprizlere açık bir senede olduğumuzu unutmayalım.

- Olası puan eşitliklerinde sırasıyla Ortaokul Başarı Puanı (OBP), yaş, 8, 7 ve 6’ncı sınıf yılsonu başarı puanları ve devamsızlıklara bakılıyor.

- 30 Temmuz ‘da merkezi yerleştirmeyle bir okula girmeniz durumunda ‘Adrese Dayalı’ ve ‘Pansiyonlu Okul Yerleştirme’ tercihleriniz dikkate alınmayacak.