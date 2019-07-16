LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre 1 Temmuz'da başlatılan lise tercihleri 12 Temmuz'da sona erdi. Gözler şimdi LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sekizinci sınıfta eğitim alan yüz binlerce öğrenci LGS tercih işlemlerini tamamladı ve MEB'in yerleştirme sonuçlarını açıklayacağı tarihi beklemeye başladı. İşte, 2019 LGS yerleştirme sürecine ilişkin tüm detaylar...
Bakanlığın takvimine göre, LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek.
NAKİL TAKVİMİ BELLİ OLDU
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde dört dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek.
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