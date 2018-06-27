LGS tercihleri ve kayıt takvimi nasıl ilerleyecek? 2018 LGS sonuçları

LGS tercihleri, toplam 1367 okul için alınmaya başlanacak. LGS sonuçlarına göre aldıkları yüzdelik dilimi, kendilerine en uygun liseleri tercih için kullanacak olan öğrenciler, bu puanla yerleşememe ihtimaline karşın E-Okul üzerinden 'Yerel Yerleştirme' alanında da tercihini yapacak. Peki, LGS tercihleri sonrası sonuçlar ve nakil tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, LGS tercih kılavuzu ve merak edilen bazı detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin tercihlerini 02-13 Temmuz tarihleri arasında alacak. Özel okulların kayıtları ise 27 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

HANGİ LİSELER SINAVLA ALACAK?

Sınavla alacak liseler hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, toplam 1367 okulun dağılımını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre sınavla alacak liseler arasında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 449, Fen Lisesi 309, İmam Hatip Lisesi 297, Anadolu Lisesi 222, Sosyal Bilimler Lisesi ise 89 okulla yer alacak.

Bu okulların toplam kontenjanı 126 bin 510 olurken, derslik sayısı ise 4 bin 217 olarak açıklandı.

TABAN VE TAVAN PUANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, geçtiğimiz yıl TEOG'da olduğu gibi yüzdelik dilimlere göre tercihlerini yapacak. Geçtiğimiz sene E-Okul üzerinden taban ve tavan puanları görüntüleyebilen adaylar için sürecin bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceği öngörülüyor. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapılması bekleniyor.

PUANLARIN EŞİT OLMASI HALİNDE OBP DEVREYE GİRECEK

Tercih işlemi esnasında iki öğrencinin aynı puana sahip olması, Ortaöğretim Başarı Puanı'nı (OBP) devreye sokacak. Puanları eşit olan iki öğrenci, bu aşamada da aynı değerlere sahip olursa, bu kez yaş faktörü devreye girecek. En küçük yaşa sahip olan öğrenci, değerlendirmede öncelik sahibi olacak.

8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, LGS ile bir okula yerleşirse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.

4 YANLIŞLA İYİ BİR LİSEYE YERLEŞMEK MÜMKÜN OLACAK

LGS’yle öğrenci alan sınavlı okul ve yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini, yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerildi. Uzmanlar geçen seneki yüzdelik dilimle bu seneki yüzdelik dilimlerin çok farklı olacağı konusunda velileri uyarıp, İstanbul’da bir öğrencinin 4 yanlışla iyi bir liseye yerleşebileceğini söylediler. Geçen yıl 17 bin TEOG birincisinin çıktığını da hatırlattılar.

RENKLERE GÖRE OKUL TERCİHLERİ YÖNLENDİRİLECEK

Sınava girmediği için herhangi bir yüzdelik dilime sahip olmayan öğrenciler, E-Okul sisteminde karşılaşacakları renk detaylarına göre seçimlerini yapacak. Yeşil, Kırmızı ve Mavi olmak üzere üç sınıfa ayrılacak olan renkler, öğrencinin yerleşim yerinin çevresindeki okulları betimleyecek. Buna göre;

Yeşil renk, ‘Kayıt Alanında’ yani öğrencinin adresinin bulunduğu ‘Kayıt Alanında’ yer alan okulları belirtecek.

Mavi renk, ‘Komşu Kayıt Alanında’,

Kırmızı renk ‘Diğer’ ise öğrencinin adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan, il içindeki diğer kayıt alanlarıyla il dışındaki kayıt alanlarındaki okulları gösterecek.

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LGS TERCİH KILAVUZU

ÖZEL OKULLARDA KAYIT TAKVİMİ BELLİ OLDU

Özel okulların kayıt takvimi belli oldu. Buna göre özel okullar taban puanlarının açıklanmasının ardından 1 Temmuz’a kadar birinci ön kayıtları alacak. 2 Temmuz’da birinci asil kesin kayıtlar, 3 Temmuz’da ise yedek listeden kesin kayıtlar yapılacak. İkinci ön kayıtlar 4 Temmuz’da başlayacak. Serbest kayıt dönemi ise 6-11 Temmuz arasında olacak. İşte merkezi sınav puanına göre öğrenci alacak özel okulların kayıt takvimi şöyle:

ÖZEL OKULLAR KAYIT TAKVİMİ

Birinci ön kayıt dönemi: 27 Haziran-1 Temmuz saat 17.00

Birinci asil kesin kayıt dönemi: 2 Temmuz

Birinci yedek listeden kesin kayıtlar: 3 Temmuz

İkinci ön kayıt: 4 Temmuz

İkinci kesin asil ve yedek kayıt dönemi: 5 Temmuz

Serbest kayıt dönemi: 6-11 Temmuz

LGS'DE TOPLAM 20 BİRİNCİ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Geçtiğimiz yıllarda uygulanan liseye geçiş sistemi TEOG'da, onlarca birincinin çıkmasının ardından akıllara bu yıl kaç birincinin çıkacağı konusu geldi. Bu yıl gerçekleştirilen sınav sonrasında, toplam 20 birincinin olduğu tahmin ediliyor.

YERLEŞTİRME TAKVİMİ NASIL OLACAK?