LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Yüzdelik dilimler belli oldu!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Mİlli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavın ardından, heyecanlı bekleyiş başladı. MEB'nin tercih klavuzu ve LGS yüzdelik dilimlerini geçtiğimiz günlerde açıklanması sonrası gözler tercih sürecine çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS yüzdelik dilimleri nasıl öğrenilir? İşte, LGS tercih süreciyle ilgili merak edilenler.
MEB, LGS sınav sonuçlarını açıklamasının ardından, tercih klavuzu ve yüzdelik dilimleri de açıkladı. Ortaokul 8'nci sınıf öğrencileri, kontenjan ve taban puanlarına göre uygun liselere yerleşecek. LGS tercih ve yerleştirme süreci ardından, 1531 mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesindeki toplam 139 bin 660 kontenjana öğrenci alınacak. İşte, 2019 LGS tercihleriyle ilgili bazı bilgiler.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Kılavuza göre, öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak. Yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.
Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.
Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.
LGS YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.
Bakanlık tarafından, 2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.
Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2018'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.
Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.
LGS YÜZDELİK DİLİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.
Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.
Yüzdelik dilim, her yıl değişiklik gösteren taban puanlara nazaran daha çok kullanılan bir değerlendirme kriteridir.
Ancak, okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
LGS'DE YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?
Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenmektedir. Öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralaması, öğrencinin il yüzdelik dilimini belirlemektedir.
Türkiye geneli yüzdelik dilim ise tüm ülkede sınava giren öğrenciler içerisinde öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile elde ettiği başarı sıralamasını ifade etmektedir.
EDP nedir?: Tercihlerinde (E)n (D)üşük (P)uan ile yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi.
EYP nedir?: Tercihlerinde (E)n (Y)üksek (P)uan ile yerleşen öğrencinin yüzdelik dilimi.
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