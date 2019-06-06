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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.06.2019 - 22:52, Son Güncelleme:

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB sınav sonuç tarihini açıkladı mı?

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LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB sınav sonuç tarihini açıkladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 1 Haziran’da tamamlanmasının ardından, gözler tercih sürecine ve LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. LGS'ye katılan ve sınav stresini geride bırakan yaklaşık 1 milyon öğrencinin, sınav tercih klavuzu gündeminde yer buluyor. Peki, LGS tercih klavuzu ne zaman yayınlanacak? LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte, sınavla ilgili detaylar.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8’inci sınıflara uygulanan LGS, 1 Haziran 2019 tarihinde iki oturumda düzenlendi. Sınava katılan öğrenciler kendilerine yöneltilen 90 soruya cevap aradı. MEB'nin LGS soru ve cevap anahtarını adaylarının erişimine açması ile, az çok netleri hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler, tercihlerle ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, LGS sonrası süreçle ilgili bilgiler.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın yayımladığı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre LGS sınavının sonuçları, 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercih klavuzu, sınav sonuçlarının MEB tarafından açıklanmasının ardından yayınlanacak. LGS sınav sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Bu bilgiler doğrultusunda LGS tercih işlemlerinin, 24 Haziran tarihinden sonra başlaması bekleniyor.

74 ÖZEL OKUL LGS PUANIYLA ÖĞRENCİ ALACAK

LGS’yle alacağı açıklanan lise ve kolejler şöyle:

İSTANBUL: Ahmet Şimşek, Alev, Alkev Özel Anadolu, Alkev Özel Fen, Alman, Amerikan Robert, Anakent, Arel Anadolu, Arel Fen, Atacan Anadolu, Cent, Çevre, Doğan Anadolu, Eyüboğlu, Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji, Florya Anadolu, Florya Fen, Florya Uğur Anadolu, FMV Özel Işık, FMV Özel Ayazağa Işık, FMV Özel Ayazağa Işık Fen, FMV Özel Erenköy Işık, FMV Özel Erenköy Işık Fen, FMV Özel Ispartakule Işık, FMV Özel Ispartakule Işık Fen, Galileo Galilei İtalyan, Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu, İELEV Özel Anadolu, İSTEK Özel Acıbadem Anadolu, İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu, İSTEK Özel Belde Anadolu, İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu, İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu, İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu, İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu, İSTEK Özel Uluğbey Anadolu, İtalyan, İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan, Küçük Prens, Kültür Koleji Anadolu, Kültür Koleji Fen, Kültür 2000 Koleji Anadolu, Kültür 2000 Koleji Fen, Marmara, Marmara Fen, MEF, Mimar Sinan Özel Fen, Notre Dame de Sion Fransız, Oğuzkaan, Okan Anadolu, Saint Benoit Fransız, Saint Joseph Fransız, Saint Michel Fransız, Sainte Pulcherie Fransız, SEV, Sezin, Tarhan, TED Atakent, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu, Üsküdar Amerikan, Yakacık Fen Bilimleri Anadolu, VKV Koç Özel

İZMİR: Işıkkent Anadolu, İzmir Amerikan, İzmir Özel ST. Joseph Fransız

KOCAELİ: Kocaeli Marmara

MANİSA: Akhisar Koleji Anadolu, Akhisar Koleji Fen

MUĞLA: Bodrum Marmara

TARSUS: Çağ Anadolu, Çağ Fen, Tarsus Amerikan. (Esra ÜLKAR)

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