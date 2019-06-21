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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 20:58, Son Güncelleme:

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS sonuçları için tarih verdi

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LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS sonuçları için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve tercih işlemleri, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. LGS kapsamında, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleşecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, o konuya dair detaylar.

Liselere geçiş sistemi kapsamında 1 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen LGS'nin üzerinden haftalar geçmesi ile, LGS tercih klavuzunun yayımlanacağı tarih adayların merak ettiği konulardan biri oldu. MEB, LGS tercih klavuzunu LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlayacak. Öğrenciler tercihlerini yaparken, yüzdelik dilimleri ve puan durumlarına göre uygun okulları seçecek. İşte, 2019-LGS sınav sonuçları ve tercih sürecine dair merak edilen bilgiler.

MEB SONUÇLAR İÇİN TARİH VERDİ

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçları bu yıl 24 Haziran tarihinde açıklanacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen sonuç açıklama süreci ve tercih takvimi dikkate alınırsa, LGS tercih kılavuzunun bu yıl 25 Haziran tarihinde yayımlanacağı, tercihlerin ise 01-12 Temmuz tarih aralığında yapılacağı söylenebilir.

SINAVSIZ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME KRİTERLERİ NELER OLACAK?

Sınavsız öğrenci yerleştirme kriterleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şartlar altında gerçekleşecek;
Yerel yerleştirme ikâmet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve devam-devamsızlık kriterlerine göre yapılacak. Eşitlik olursa sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

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