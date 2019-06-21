LGS tercihleri ne zaman yapılacak? MEB LGS sonuçları için tarih verdi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve tercih işlemleri, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. LGS kapsamında, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleşecek. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte, o konuya dair detaylar.
Liselere geçiş sistemi kapsamında 1 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen LGS'nin üzerinden haftalar geçmesi ile, LGS tercih klavuzunun yayımlanacağı tarih adayların merak ettiği konulardan biri oldu. MEB, LGS tercih klavuzunu LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlayacak. Öğrenciler tercihlerini yaparken, yüzdelik dilimleri ve puan durumlarına göre uygun okulları seçecek. İşte, 2019-LGS sınav sonuçları ve tercih sürecine dair merak edilen bilgiler.
MEB SONUÇLAR İÇİN TARİH VERDİ
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
LGS sonuçları bu yıl 24 Haziran tarihinde açıklanacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen sonuç açıklama süreci ve tercih takvimi dikkate alınırsa, LGS tercih kılavuzunun bu yıl 25 Haziran tarihinde yayımlanacağı, tercihlerin ise 01-12 Temmuz tarih aralığında yapılacağı söylenebilir.
SINAVSIZ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME KRİTERLERİ NELER OLACAK?
Sınavsız öğrenci yerleştirme kriterleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şartlar altında gerçekleşecek;
Yerel yerleştirme ikâmet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve devam-devamsızlık kriterlerine göre yapılacak. Eşitlik olursa sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.
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