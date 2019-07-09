LGS tercihleri ne zaman bitecek?

8. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına yerleşmek için katılım sağladığı LGS'de heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eğitimcilerin tavsiyeleri ve MEB'in bilgileri ışığında, LGS tercihleri, E Okul üzerinden alınmaya devam ediyor. Tercihlerini tamamlamayan öğrenciler ise, tercih sürecinin ne zaman biteceğini ve tercihlerle ilgili bilgi sahibi olmak için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, 2019 LGS tercihleri ile ilgili merak edilenler.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı kılavuza göre, öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.

LGS TERCİLERİ NASIL YAPILIR?

LGS Tercih robotu, tercihlerin yönlendirilmesinde çok önemli bir yer tutuyor. LGS tercih robotunun kullanımı için uzmanlar da öneri de bulunuyor.

Bu sene sınavın kolay olması özellikle yüksek puanlarda yığılmalara neden oldu. Geçen yıla göre 450-500 aralığında öğrenci sayısı çok fazla. Yığılmalar, puanların yükseleceğiyle ilgili kanıt sunuyor. Öğrenciler, sonuç belgesinde puanları çok yüksek görerek sevinse de yüzdelik dilimler ayakların yere basmasını sağladı. Bu nedenle yüzdelik dilimleri dikkate alarak tercih yapmak daha doğru. Yüzdelik dilimlerde aşağı-yukarı hareketlenmeler olsa da çok sert olmayacak. LGS 2018’de sınava giren öğrenci 971 bin iken 2019’da 1 milyon 29 bine yükseldi. Bu, yüzdelik dilimlerin değerinin geçen seneden daha az olmasına neden oluyor. Temkinli olun ve diliminizden düşük dilimli liseleri de yazın. Örneğin, yüzde 10’luk dilimdesiniz, ön sıraya yüzde 8-9 dilimli lise koyabilirsiniz. Yüzde 10-12 aralığına mutlaka 12’den daha düşük, yüzde 14-15 gibi tercihlere yer verin. Tarihleri iyi takip edin, geç kalmayın. Tercih uzmanlarından ve okulunuzun görevlilerinden destek alın.

NAKİLLER 29 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde olacak. Her dönemde sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için en fazla üçer tercih yazılabilecek. Aynı okul türünden en fazla iki lise seçilebilecek. Öğrenci, isterse ikinci nakil döneminde ‘Mesleki Eğitim Merkezleri’ni de tercih edebilecek. Nakil başvurusu, seçilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne yapılabilecek. Birinci nakil tercihi 29 Temmuz-2 Ağustos’ta alınacak. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil başvurusu 5-8 Ağustos’ta. Sonuçlar 10 Ağustos’ta duyurulacak. Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için ‘İl, İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirme Başvuruları’, 19-23 Ağustos’ta. Sonuçları ise 6 Eylül’de açıklanacak.