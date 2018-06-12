LGS tercihleri ne zaman? 2018 LGS tercih işlemleri

Lise eğitimine geçecek olan öğrencilerin girdiği LGS geçtiğimiz günlerde tamamladı. Gözler şimdi MEB'in açıklayacağı sınav sonuçları ve tercih işlemlerine çevrildi. İşte, LGS tercih işlemleri hakkında yüz binlerce öğrencinin merak ettiği soruların yanıtları...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 iş takvimine göre, LGS’nin sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak. Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okullara tercihler, aynı anda 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları'na göre yapılacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın olan liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

Tercih ekranı üç bölümden oluşacak ve öğrenciler sınavla girilecek okullar ile yerel yerleştirmede kayıt alanları içindeki okullar ve pansiyonlu okullar için aynı anda tercihte bulunabilecekler. Yerel yerleştirmede okullara devam-devamsızlık da etkili olacak.

Sınavla öğrenci alan okullara yerleşemeyen yüzde 90 oranında 8'inci sınıf öğrencisi ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleşecek. Bu yerleştirmede öğrencinin evinin adresi ve okuduğu okul kadar, o ortaokuldaki devam-devamsızlığı da etkili olacak.