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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.06.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte yüzdelik dilimler ve kontenjanlar hakkında detaylı bilgiler

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LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte yüzdelik dilimler ve kontenjanlar hakkında detaylı bilgiler

Sonuçların bakanlık tarafından MEB.gov.tr üzerinden yayımlanmasının ardından gözler LGS tercihlerine çevrildi. Yüzdelik dilimler aracılığıyla LGS sonuçlarına göre uygun nitelikli okulları tercih etmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, okulların yüzdelik dilimleri nereden görüntülenebilecek? İşte, LGS tercihleri için kontenjanlar ve yüzdelik dilimler hakkında bazı bilgiler

LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanlar, merkezi sınav puanına ek olarak yüzdelik dilimler ile de değerlendirilecek. Öğrenciler, internet üzerinden LGS tercih süreci için yüzdelik dilimler hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, LGS yüzdelik dilimler ve kontenjanlar nereden ve nasıl öğrenilebilir? İşte, süreç hakkında bazı bilgiler

YÜZDELİK DİLİMLER NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

Bu yılın yüzdelik dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz yayımlanmadı. Ancak, geçtiğimiz yılın yüzdelik dilimlerini, aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Tercihler sırasında adaylara en çok yardımcı olacak nokta yüzdelik dilimler olacak. Açıklanacak olan okul yüzdelik dilimleri ile aday yüzdelik dilimleri kıyaslanarak daha sağlıklı tercihlere imkan tanıyabilecek.

LGS TERCİHLERİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR NELER?

1- Okul müdürlüğüne onaylatın: Öğrenci velisinin temmuz ayında yapılan tercihleri mutlaka bir ortaokul müdürlüğüne onaylatması gerekiyor.

2- Okulları gezin: Tercih döneminin ilk haftasının daha çok araştırma ve liseleri gezme amaçlı kullanılmasını öneriyorum. Bir okulla ilgili en doğru bilgi iki kaynaktan alınabilir. Okulu gezmek ve internet sitesini ziyaret etmek.

3- Bilgileri dosyalayın: Liselerle ilgili topladığınız bilgileri bir dosya haline getirip, aile içi değerlendirme toplantıları yapabilirsiniz.

4- Uzmanlara danışın: En az üç uzmana danışmadan tercihlerinizi yapmayın. Okullardaki psikolojik danışmanları ve müdür yardımcılarından oluşan komisyonlar yapacağınız tercihler konusunda sizlere yardımcı olacaklardır. Özellikle merkezi yerleştirmede yüzdelik dilimlerin durumu ve adrese dayalı yerleştirmede lise türleri arasındaki seçim hakları konusundaki bilgilerin netleşmesini beklemeniz yararlı olabilir.

5- Özel okulları da araştırın: Özel okulların burs imkânlarını araştırmanız ve bir seçenek olarak bunu da elinizde bulundurmanız yararlı olabilir.

6- Nakilleri takip edin: Yeni sistemde nakilleri ve boş kontenjanları sistem üzerinden takip edin. 

7- Son karar öğrencinin olsun: Tercihler konusunda tüm aile içi değerlendirme toplantılarından sonra son karar hakkının çocuğa verilmesini öneriyorum. Çünkü onun, gelecek dört yılının çok büyük kısmı gideceği lisede geçecek.

8- Tercih süreci bitince tatile gidin: En önemlisi de tercih süreci bittikten sonra doğruca tatile gitmenizi, dinlenmenizi ve neşeyle eğlenmenizi öneriyorum.

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