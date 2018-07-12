LGS tercihleri için süre doluyor! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS tercihleri geçtiğimiz günlerde başladı. E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullanacak. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılınacak. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek. Adaylar e-Okul üzerinden 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar tercihte bulunabilecek.

LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek. Tercih listeleri mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak. Özel okullara kayıt işlemleri ise 11 Temmuz’da tamamlanacak. Bakanlık 2 Temmuz’da hem merkezi sınav sonuçlarına göre hem de adrese dayalı yerleştirme için tercih sürecini başlattı. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 30 Temmuz'da duyurulacak.

E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapacak olan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullanacak. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılınacak. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek.

LGS TERCİHİNİZİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ



Merkezi yerleştirme, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci alan fen ve sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumlarıyla mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanıyla öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yerleştirme iş ve işlemleriyle öğrencilerin okullara kayıtları 13 Temmuz Cuma saat 17.00'ye kadar tamamlanacak. Açıköğretim ortaokulu öğrencilerinin yerleştirme işlemleri, adrese dayalı öğrenci alan okullar için yerleştirme talebinde bulunurlarsa, ikamet adresleri dikkate alınarak il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül'de yapılacak.

ADRESE DAYALI TERCİH ZORUNLU

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olanlar dahil, tüm öğrenciler adrese dayalı kayıt alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Adrese göre öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, LGS ile kayıt alan okullarla pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, merkezi sınav puanı, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercihte bulunabilecek. LGS'ye girmeyenlerden ise yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercihleri alınacak.

Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk üç okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla beş okul tercihi yapabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla üç okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca isterse yerleştirmeye esas dördüncü nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini de seçebilecek. Sınava giren ve yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayanlar, isterlerse LGS ise öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla beş, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla beş okul olmak üzere toplam 15 okul tercihinde bulunabilecek.

ÖĞRETMENLERDEN ÖĞRENCİLERE TERCİH DANIŞMANLIĞI

MEB, 2-13 Temmuz arasında tercih danışmanlığı komisyonları aracılığıyla talep eden öğrencilere destek verecek. Bu kapsamda 81 ilde yaklaşık 31 bin öğretmen görev yapacak. Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler açıköğretim kurumlarına yönlendirilecek. LGS ile öğrenci alacak okul sayısı 1.373, bu okulların kontenjanı ise 126 bin 510 olarak belirlendi.