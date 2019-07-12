LGS tercihleri için son gün! Yerleşemeyenler ne olacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?
LGS tercihleri için son güne girildi. On binlerce öğrencinin bir liseye yerleşmek için gerçekleştirdiği LGS tercihleri için liste onayı veya değişiklik için son imkan bugün olacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? İşte, LGS tercihleri sonrasında merak edilecek olan tercih sonuçları hakkında bazı bilgiler
LGS tercih sonuçları için beklentiler devam ederken bir yandan da sorgulamalar tercih sürecinin son günü olması dolayısıyla son kontroller gerçekleştiriliyor. Peki, LGS tercihleri için son güne girilirken bilinmesi gerekenler neler olacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
LGS TERCİHLERİ İÇiN SON GÜN
Öğrencilerin yüzde 90'ının yerel yerleştirme ile alan okullara, yüzde 10'luk kısmının ise sınavla alan okullara yerleştirileceği LGS tercih sürecinde, 1531 lise toplam 139 bin 660 öğrenciyi sınavla kabul edecek.
Tercihlerinden memnun olmayan öğrenciler, son değişiklik haklarını bugün E-Okul üzerinden tamamlayabilecek.
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TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?
Tercih yapmayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi tarafından otomatik olarak açık liselere yerleştirilecek.
ÖZEL OKULLARDA KAYIT İÇİN ÖNEMLİ DETAY
Yabancı özel liselerde az sayıda boş kontenjan kalırken ailelerin son serbest kayıt gününde okulda olması gerekiyor. Sabah saatlerindeki önkayıtların ardından saat 15.00’e kadar asil listeden kayıtlar yapılacak. Ardından 15.00-17.00 arasında yedek listeden kayıtlar olacak. Ailelerin kayıt olmak için okulda hazır bulunması gerekiyor. Adayların adı puan sırasına göre sırayla kayıt ekipleri tarafından söyleniyor.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercihlerinin ardından yerleştirme sonuçları 22 Temmuz’da ilan edilecek. Liseler için yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her bir dönemde sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için de en fazla üçer okul tercihi olacak. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu, meslekî ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip) en fazla iki lise seçilebilecek.
Öğrenciler istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde ‘Meslekî Eğitim Merkezleri’ni de tercih edebilecek. Nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek.
NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Birinci nakil tercih başvurularının alınması 29 Temmuz-2 Ağustos arasında. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta alınacak, sonuçları 10 Ağustos’ta ilan edilecek.
YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos’ta alınacak. Sonuçları ise 6 Eylül’de duyurulacak.
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