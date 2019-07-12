LGS tercihleri için son gün! Yerleşemeyenler ne olacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLGS tercihleri için son gün! Yerleşemeyenler ne olacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?
GeriGündem LGS tercihleri için son gün! Yerleşemeyenler ne olacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
12.07.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

LGS tercihleri için son gün! Yerleşemeyenler ne olacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
LGS tercihleri için son gün! Yerleşemeyenler ne olacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

LGS tercihleri için son güne girildi. On binlerce öğrencinin bir liseye yerleşmek için gerçekleştirdiği LGS tercihleri için liste onayı veya değişiklik için son imkan bugün olacak. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? İşte, LGS tercihleri sonrasında merak edilecek olan tercih sonuçları hakkında bazı bilgiler

LGS tercih sonuçları için beklentiler devam ederken bir yandan da sorgulamalar tercih sürecinin son günü olması dolayısıyla son kontroller gerçekleştiriliyor. Peki, LGS tercihleri için son güne girilirken bilinmesi gerekenler neler olacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar

LGS TERCİHLERİ İÇiN SON GÜN

Öğrencilerin yüzde 90'ının yerel yerleştirme ile alan okullara, yüzde 10'luk kısmının ise sınavla alan okullara yerleştirileceği LGS tercih sürecinde, 1531 lise toplam 139 bin 660 öğrenciyi sınavla kabul edecek.

Tercihlerinden memnun olmayan öğrenciler, son değişiklik haklarını bugün E-Okul üzerinden tamamlayabilecek.

LGS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH YAPMAYAN ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

Tercih yapmayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sistemi tarafından otomatik olarak açık liselere yerleştirilecek. 

ÖZEL OKULLARDA KAYIT İÇİN ÖNEMLİ DETAY

Yabancı özel liselerde az sayıda boş kontenjan kalırken ailelerin son serbest kayıt gününde okulda olması gerekiyor. Sabah saatlerindeki önkayıtların ardından saat 15.00’e kadar asil listeden kayıtlar yapılacak. Ardından 15.00-17.00 arasında yedek listeden kayıtlar olacak. Ailelerin kayıt olmak için okulda hazır bulunması gerekiyor. Adayların adı puan sırasına göre sırayla kayıt ekipleri tarafından söyleniyor.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercihlerinin ardından yerleştirme sonuçları 22 Temmuz’da ilan edilecek. Liseler için yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak. Her bir dönemde sınavla, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ve pansiyonlu okullar için de en fazla üçer okul tercihi olacak. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu, meslekî ve teknik Anadolu, Anadolu imam hatip) en fazla iki lise seçilebilecek.

Öğrenciler istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde ‘Meslekî Eğitim Merkezleri’ni de tercih edebilecek. Nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek.

NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci nakil tercih başvurularının alınması 29 Temmuz-2 Ağustos arasında. Sonuçlar 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta alınacak, sonuçları 10 Ağustos’ta ilan edilecek.

 

YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları’nca yerleştirme başvuruları 19-23 Ağustos’ta alınacak. Sonuçları ise 6 Eylül’de duyurulacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Bakan Pakdemirli'den Muğla'daki orman yangını ile ilgili önemli açıklamalar
Son rapor da 'cinayet' dedi
Tam o an! Yer: Ordu
‘Çılgın Türk’ için mezar istiyorlar