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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 08:39, Son Güncelleme:

LGS tercihleri E-Okul üzerinden nasıl yapılır? 2019 LGS tercih kılavuzu

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LGS tercihleri E-Okul üzerinden nasıl yapılır? 2019 LGS tercih kılavuzu

LGS tercihleri bugün başladı. Sınav sonuçlarında yer alan yüzdelik dilimler ve merkezi sınav puanına göre nitelikli liseler arasından tercihlerini yapabilecek olan öğrenciler, öncelikli olarak yerel yerleştirme ile alan okulları tercih edecek. En az 3 tercihi evlerinin çevresinde bulunan okullar için yapacak olan lise adayları, bu aşamanın ardından sınavla öğrenci alan nitelikli liselerin tercih ekranını görebilecek. LGS tercihleri E-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, LGS tercihleri için nelere dikkat etmeniz gerekecek? İşte, tüm adımlarıyla tercih ekranı

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden öğrenci bilgileriyle giriş yapacak olan veliler ya da eğitimciler, tercih ekranına ulaşabilecek. LGS tercihlerinde sınavla öğrenci alan nitelikli liseleri tercih edecek olan kişiler için yüzdelik dilimler çok önemli bir yere sahip olacak. Yerel yerleştirmede ise okulun eve yakın olması başlı başına bir unsur olmayacak. Okula çok talep olması halinde öğrencinin okul puanı gibi bazı değişkenleri de değerlendirme kriterleri arasında yer alacak. İşte, LGS tercihleri hakkında bilinmesi gerekenler

LGS TERCİHLERİ E-OKUL ÜZERİNDEN ALINACAK

Öğrencilerin LGS tercihleri, veliler ya da eğitimciler tarafından yapılabilecek. Bu tercihler, öğrenci okul numarası gibi bilgilerle E-Okul sistemine yapılacak olan girişin ardından gerçekleşecek. 1 milyondan fazla öğrencinin tercih işlemlerini yapması ve İlk gün olması dolayısıyla E-Okul sisteminde ilk gün yoğunluk yaşanması bekleniyor.

YEREL YERLEŞTİRMEDE İLK 3 TERCİH KAYIT ALANINDAN ALINACAK

Yerel yerleştirme ile öğrenci alacak olan okullarda ilk 3 tercih zorunlu olarak kayıt alanındaki okullardan alınacak. Kayıt alanındaki okullar sistemde yeşil renkte belirtilecek. Bu okullar, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu alanda yer alan liselerden oluşacak. 

Öğrenciler bu aşamada en fazla 5 tercih yapabilecek ve 3'ü kayıt alanındaki okullar, diğer ikisi ise mavi renkle ifade edilen komşu kayıt alanındaki okullar ve kırmızı renkle ifade edilen kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan okullardan oluşabilecek.

LGS TERCİH KILAVUZUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİH ROBOTU KULLANIMDA OLACAK

Tercih rehberi adı altında bir robot yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin tercihlerini yapmadan önce simüle etmesine imkan tanıyacak. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2018’e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyor.

 

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