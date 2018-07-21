LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS tercih işlemleri
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan LGS tercih işlemleri 13 Temmuz'da tamamlanmıştı. İyi bir liseye yerleşme hayali kuran öğrenciler şimdi, LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilgi almak istiyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? MEB LGS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak?
LGS tercih işlemlerini e-Okul uygulaması üzerinden tamamlayan öğrenciler ve ailelerinin gözü MEB'den gelecek sonuç açıklama haberini çevrildi. Söz konusu sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekleyen öğrenciler, temmuz ayının son günlerinin yaklaşması dolayısıyla aramalarını yoğunlaştırdı. İşte, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu yıl ilk kez uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanması ardından hem öğrencileri hem de en az onlar kadar heyecanlı olan velileri tercih işlemlerini de tamamladı. E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullandı. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılındı. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek. Adaylar e-Okul üzerinden 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar tercihte bulunabildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 13 Temmuz'da tamamlanan tercih işlemlerine ait yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 30 Temmuz'da duyurulacak.
NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.
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