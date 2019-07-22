Lise tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gelecekleri için iyi bir liseye yerleşme umuduyla 12 Temmuz'a kadar tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, bugün açıklanması planlanan sonuçlara dair, bakanlık ya da diğer kurumlardan gelen resmi açıklamaları sorguluyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçlarının bugün içinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Günler öncesinden lise tercih işlemini tamamlayan yüz binlerce öğrencinin gözü, MEB'ten gelecek sonuç açıklama haberinde. İşte, 2019 LGS tercih sonuçlarına ilişkin tüm detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, LGS yerleştirme sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme sonuçları "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek.
Lise yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
NAKİL TAKVİMİ BELLİ OLDU
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.
Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.
Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.
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