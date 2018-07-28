LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih!
GeriGündem LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
28.07.2018 - 19:58, Son Güncelleme:

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih!

LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yüz binlerce öğrenci tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Bu yıl ilk kez uygulanan LGS sınavının ardından tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, güzle bir lise kazanıp kazanamayacaklarını merak ediyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih.

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 13 Temmuz Cuma günü biten tercih işlemlerinin ardından beklemeye koyulan öğrenciler, LGS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl ilk kez uygulanan LGS'nin sonuçlarının açıklanması ardından hem öğrencileri hem de en az onlar kadar heyecanlı olan velileri tercih işlemlerini de tamamladı. E Okul üzerinden gerçekleştirilebilen lise tercihleri aracılığıyla bölgelerine en yakın ve kendilerine en uygun lise seçimini yapan öğrenciler, bu çerçevede LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu kullandı. Adrese dayalı tercihler, bu çerçevede zorunlu kılındı. Aynı puandaki birden fazla kişinin aynı tercihte bulunması halinde ise OBP önem arz edecek. Adaylar e-Okul üzerinden 13 Temmuz Cuma günü saat 17.00’ye kadar tercihte bulunabildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 13 Temmuz'da tamamlanan tercih işlemlerine ait yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 30 Temmuz'da duyurulacak.

NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye esas nakiller, dört dönemde olacak. Başvurular 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de saat 17.00’ye kadar alınacak. Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak. Okullar, 17 Eylül’de açılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye ve Zambiya arasında 12 anlaşma imzalandı

Sivas'ta korkutan görüntü

Akşener'den flaş açıklama: Pazartesi günü genel merkezde olacağım

Şanlıurfa'da bulunan bebek cesedinin sırrı çözüldü! Anneden korkunç itiraflar