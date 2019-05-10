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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
10.05.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava

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LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava

İstanbul'da 2 Haziran 2018'de yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sırasında, cep telefonu üzerinden görüntü alarak sınav sorularını paylaştığı gerekçesiyle 2 öğretmen hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, LGS'nin yapıldığı 2 Haziran 2018'de 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan Ö.K'nin internet üzerinden sınav sorularının dağıtıldığı ve kendisine de bu şekilde ulaştığı yönünde ihbarda bulunduğu belirtildi.

Bunun üzerine polis ekiplerinin ihbarcıyla görüştüğü bilgisi verilen iddianamede, Madenler Lisesi'nde öğretmenlik yaptığını belirten Ö.K'nin kendisine internet üzerinden gönderilen sınav sorularının fotoğraflarını da ekiplere gösterdiği kaydedildi.

İddianamede, bu şekilde başlatılan soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak ifadesi alınan kişilerden 2'sinin söz konusu fotoğrafları kendilerine sanıklar A.K. ile H.A'nın gönderdiğini söylediği belirtildi.

İddianamede beyanına yer verilen sanık A.K'nin söz konusu tarihte LGS sınavının yapıldığı Pendik Şeyhli Mahir İz Ortaokulu'nda 10 numaralı salonda salon başkanı olarak görev aldığını, sınav devam ederken İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sınavların fotoğrafını çekip arkadaşına gönderdiğini, buradaki amacının herhangi bir menfaat temini değil, arkadaşının bilgisine başvurmak olduğunu söylediği ifade edildi.

Diğer sanık H.A'nın da beyanına yer verilen iddianamede, Ümraniye Zübeyde Hanım Ortaokulu'nda 19 numaralı salonda görevli gözetmen olduğunu, sınavda canının sıkılması nedeniyle Fen Bilgisi sınavının fotoğrafını çekerek arkadaşına WhatsApp üzerinden gönderdiğini söylediği aktarıldı.

Arkadaşlarıyla paylaştıkları fotoğraf, geniş kitlelere yayıldı

İddianamede, tanık olarak ifadeleri alınan kişilerin beyanlarına göre, bir elden başlayan fotoğraf paylaşılmasının herkesin bir grupla paylaşması yolu ile yayıldığının anlaşıldığı, bu fotoğraf paylaşımını başlatan kişilerin de kendi ikrarlarıyla A.K. ve H.A. olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Şüphelilerin yasak olmasına rağmen telefonu çeşitli mazeretlerle sınav salonuna getirdiği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin sınav devam ederken fotoğrafları çekip arkadaşlarına attıkları, arkadaşlarının da kendi gruplarında paylaşarak fotoğrafların geniş kitlelere yayılmasına neden oldukları vurgulandı.

İddianamede, sanık öğretmenlerin kurallara uyup yasak olan bu fiilleri işlememesi gerektiği halde görevlerini ihmal ederek sınav sorularının fotoğraflarını çekip paylaştıkları savunuldu.

Öğretmenlerin bu şekilde üzerlerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçunu işledikleri kaydedilen iddianamede, üçer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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