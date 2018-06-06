LGS sorularında 'ilginç' tesadüf

1 milyon öğrencinin girdiği Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) bu kez de “tesadüf” konuşuluyor. Sınavın matematik sorularının Altın Nokta Yayınevi’ne ait sınav hazırlık yayınları Nartest’teki sorularla benzerlik göstermesi tartışma yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı’na seslenen veliler, “LGS’de çıkan soruların şubatta Nartest Yayınları’ndaki sorularla benzerlik göstermesi tesadüf mü?” diyor.

AYNI SORULAR MI?

Soruları incelettiğimiz eğitimcilerin yorumları şöyle: “Nartest Yayınları’nın Süper Zekâ kitabı 105’inci sayfadaki 2’inci soru, LGS’de sorulan ‘doğrusal ilişki’ sorusunun çok benzeri. Birçok kitapta da görebileceğimiz soru tarzları. Fakat ‘bire bir aynısı’ diyemeyiz. Sınavdaki dikdörtgen şeklindeki kat planı sorusunun bir benzeri, kitapta 9’uncu sayfada yer alıyor. Kitaptaki soruda dikdörtgenin çevresi sorulmuş, LGS’de sorudaki gibi alanlar verilerek verilmeyen bölümlerin alanları toplamı sorulmuş.”

PISA VE TIMSS SORULARI

Gazete Habertürk'ün haberine göre Altın Nokta Yayınevi’nin sahibi Halil Akçetin ise bu yorumlara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Biz 20 yıldır yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizde ulusal ve uluslararası olimpiyat sınavları için ciddi ve sürekli yayınları ilk çıkaran yayıneviyiz. Yayınevimiz, popüler bilim kitapları, zekâ kitapları ve bunların yanı sıra akademik yayınlar da çıkarmaktadır. Çalışmalarımız sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki örnekleri de kapsıyor. Yıllardır da PISA, TIMSS, Kanguru sorularına yer veriyoruz. Yurtdışındaki soruları inceleyip çevirecek, bunları çocukların seviyesine indiren çok fazla yayın yok. Bakanlık sınavla ilgili açıklamada hazırlık için PISA, TIMSS sorularını adres göstermişti. Zaten bizim yıllardır hazırladığımız kaynaklarda PISA ve TIMSS soruları vardı. Biz de sosyal medya hesaplarımızdan o dönem bakanlığın açıklamasından sonra doğru adresin yayınevimizin hazırladığı kaynaklar olduğunu söyleyen paylaşımlar yaptık. ‘Bu sorulara bakmadan LGS’ye girmeyin’ dedik. LGS’de çıkan soruların da bire bir aynısı olmadığını ancak benzer soru tipi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü örneğin LGS’de çıkan piramit sorusu PISA sorusudur. Biz de bu nedenle daha önce benzer sorulara kaynaklarımızda yer vermiştik.”