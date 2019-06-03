LGS soruları yayımlandı – 2019 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapıldı. 1 Haziran’da gerçekleşen LGS’de çıkan sorular ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü aracılığıyla erişime açıldı. Şimdi ise gözler sonuç tarihinde. Peki, 2019 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavı 1 Haziran’da bir milyonu aşkın 8’inci sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Ortaokul son sınıfta okuyanların isteğe bağlı girdiği merkezi sınavda öğrenciler, iki oturumda sözel ve sayısal toplam 90 soru yanıtladı. İlk oturumda Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden toplam 50 soru yer aldı. İkinci oturumda matematik ve fen bilimleri alanlarından 40 soru çözen öğrencilere her bir soru için iki dakika süre tanındı. Sözel ve sayısalda toplam 90 soru yanıtlayan öğrenciler, matematikte çok zorlandıklarını söyledi.
Sözel testini ise kolay buldular. LGS soruları ve cevapları, MEB tarafından 2 Haziran Pazar günü saat 13.30'da açıklandı.
Sayısal ve sözel kitapçıkları olmak üzere iki farklı dosyada yayımlanan LGS soru ve cevapları, MEB'in internet sitesinde er alıyor.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sınavsız yerel yerleştirme nasıl yapılacak?
Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.
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