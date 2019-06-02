LGS soruları ne zaman yayımlanır? LGS puan hesaplama ve öğrencilerden sınav yorumları

LGS soruları ve cevapları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Puan hesaplama sürecine başlamak için sorular ve cevaplara ihtiyacı olan vatandaşlar, internet üzerinden LGS soruları ve cevapları konusunda duyurunun gelmesini bekliyor. Peki, LGS sonrası öğrencilerin yorumları nasıl oldu? İşte, tüm bu soruların cevabı ve detaylı bilgiler

LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

LGS soruları ve cevapları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamanın, bayram tatili dolayısıyla 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle yapılması öngörülüyor.

ÖĞRENCİLERİN LGS YORUMLARI

@ikbalcinar

Lgs örnek soru tarzı değildi geçen yılın tarzıydı yani biz de beklediğimiz sorularla karşılaşmadık 2004lülerin çamur atmaya çalışıp durması büyük saçmalık geçen yılki dezavantajınız belirsizlik ve süre sıkıntısiydı bunun dışında sorular arasında bir fark göremiyorum

@daimon_99

Bu seneki sayısal da çok zordu. Sizinkine oranla kolay falan değildi. Sadece siz bütün yıl boyunca teoga çalışıp birden LGS ye girince çok zor geldi.

@erennsulunn

Tüm dönem çalıştım ama 2019 Lgs benim için büyük başarısızlıktı.Örnek sorularlada hiç ilgisi yoktu onu da belirteyim.

@Ahmet74927211

Merhaba bende girdim sınava sınavda sadece ilk 3 soru çok heyecanlı geçti gerisi çok kolay ve hatta bir süre sonra eğlenceli bile oldu diyebilirim bizim okulda deneme sınavları yapıyorlardı ve lgs sınav sorularından daha zor oluyordu gerisini siz düşünü lgs ye girenlere başarılar

@H0USE0FHYYH

şimdi dün lgs'ye girip etrafta haksızlığa uğradık diye ağlayanlara sbs öğrencisi olarak şunu söylemek istiyorum, lise sınavına girdiğim sene sorular o kadar zordu ki fen liseleri dışında nerdeyse tüm başarılı liseler yüzdeliklerini aşağı çekmek zorunda kaldı

LGS'DE PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

LGS için puan hesaplama işlemi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yönergelere uygun şekilde gerçekleşecek. Tek puan türünde hesaplanacak olan öğrenci puanları bakanlık değerlendirmesinde şu aşamalardan geçecek;

1- Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

2- Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

3- Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek.

4- Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanacak.

5- Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilecek.

6- Her alt test için hesaplanan standart puanlar, altta verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunacak.

Alt Testler Ağırlık Katsayıları Türkçe 4 Matematik 4 Fen Bilimleri 4 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Yabancı Dil 1

7- Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilecek.

8- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunacak.

9- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.

Ham puan hesaplaması şu formülle yapılacak;

Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması şu formülle yapılacak;

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

Muafiyet Durumundaki Öğrencilerin Standart Puan Hesaplaması