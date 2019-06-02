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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.06.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

LGS soruları ne zaman yayımlanır? LGS puan hesaplama ve öğrencilerden sınav yorumları

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LGS soruları ne zaman yayımlanır? LGS puan hesaplama ve öğrencilerden sınav yorumları

Dün öğle saatlerinde tamamlanan LGS için ter döken öğrenciler, sınavın soruları ve cevapları için internet üzerinden araştırmalarına başladı. LGS puan hesaplama işlemini gerçekleştirebilmek için soruları ve cevapları sorgulayan birçok kişi, buna göre sınav sonrasında net bir yorum getirebilecek. Peki, LGS soruları ne zaman yayımlanacak? İşte, LGS puan hesaplama işlemi ve sınav sonrasında öğrencilerden ilk yorumlar

LGS soruları ve cevapları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Puan hesaplama sürecine başlamak için sorular ve cevaplara ihtiyacı olan vatandaşlar, internet üzerinden LGS soruları ve cevapları konusunda duyurunun gelmesini bekliyor. Peki, LGS sonrası öğrencilerin yorumları nasıl oldu? İşte, tüm bu soruların cevabı ve detaylı bilgiler

LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

LGS soruları ve cevapları için Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamanın, bayram tatili dolayısıyla 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle yapılması öngörülüyor.

ÖĞRENCİLERİN LGS YORUMLARI

@ikbalcinar
Lgs örnek soru tarzı değildi geçen yılın tarzıydı yani biz de beklediğimiz sorularla karşılaşmadık 2004lülerin çamur atmaya çalışıp durması büyük saçmalık geçen yılki dezavantajınız belirsizlik ve süre sıkıntısiydı bunun dışında sorular arasında bir fark göremiyorum

@daimon_99
Bu seneki sayısal da çok zordu. Sizinkine oranla kolay falan değildi. Sadece siz bütün yıl boyunca teoga çalışıp birden LGS ye girince çok zor geldi.

@erennsulunn
Tüm dönem çalıştım ama 2019 Lgs benim için büyük başarısızlıktı.Örnek sorularlada hiç ilgisi yoktu onu da belirteyim.

@Ahmet74927211
Merhaba bende girdim sınava sınavda sadece ilk 3 soru çok heyecanlı geçti gerisi çok kolay ve hatta bir süre sonra eğlenceli bile oldu diyebilirim bizim okulda deneme sınavları yapıyorlardı ve lgs sınav sorularından daha zor oluyordu gerisini siz düşünü lgs ye girenlere başarılar

@H0USE0FHYYH

şimdi dün lgs'ye girip etrafta haksızlığa uğradık diye ağlayanlara sbs öğrencisi olarak şunu söylemek istiyorum, lise sınavına girdiğim sene sorular o kadar zordu ki fen liseleri dışında nerdeyse tüm başarılı liseler yüzdeliklerini aşağı çekmek zorunda kaldı

LGS'DE PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

LGS için puan hesaplama işlemi Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı yönergelere uygun şekilde gerçekleşecek. Tek puan türünde hesaplanacak olan öğrenci puanları bakanlık değerlendirmesinde şu aşamalardan geçecek;

1- Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek.

2- Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

3- Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilecek.

4- Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanacak.

5- Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilecek. 

6- Her alt test için hesaplanan standart puanlar, altta verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunacak.

Alt Testler Ağırlık Katsayıları
Türkçe4
Matematik4
Fen Bilimleri4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1
Yabancı Dil1

7-  Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilecek.

8- Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunacak.

9- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecek.

Ham puan hesaplaması şu formülle yapılacak;

LGS soruları ne zaman yayımlanır LGS puan hesaplama ve öğrencilerden sınav yorumları

Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması şu formülle yapılacak;

LGS soruları ne zaman yayımlanır LGS puan hesaplama ve öğrencilerden sınav yorumları

Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.

LGS soruları ne zaman yayımlanır LGS puan hesaplama ve öğrencilerden sınav yorumları

Muafiyet Durumundaki Öğrencilerin Standart Puan Hesaplaması

LGS soruları ne zaman yayımlanır LGS puan hesaplama ve öğrencilerden sınav yorumları

LGS soruları ne zaman yayımlanır LGS puan hesaplama ve öğrencilerden sınav yorumları

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