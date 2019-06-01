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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 21:05, Son Güncelleme:

LGS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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LGS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca 8’inci sınıflara uygulanan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran'da Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. İki oturumda düzenlenen sınavda öğrenciler kendilerine sorulan 90 soruya cevap aradı. LGS sonrası soru ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağı da öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Peki, LGS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, LGS ile ilgili bilgiler.

MEB müfredatına ortaöğretime geçiş için düzenlenen LGS'nin ilk oturumda 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verildi. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındı. LGS'de özellikle sayısal test öğrencileri zorladı. Sınav netlerini hesaplamaya çalışan öğrenciler, şimdiden LGS soru ve cevap anahtarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İşte, 2019 LGS soru ve cevap anahtarı ve LGS sonuç tarihi ile ilgili detaylar....

Sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi. Öğrenciler birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden soruları yanıtladı.

Sınavın birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verilirken 40 soruluk sayısal alan testinden oluşan ikinci bölüm ise 80 dakika sürdü.

LGS kapsamındaki merkezi sınavla Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı.

SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYIMLANIR?

LGS soru ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı soru ve cevapları online sistem üzerinden yayımlanacak.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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