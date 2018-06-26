LGS sonucu ne zaman saat kaçta açıklanacak? MEB açıkladı

Liselere Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının bugün açıklanacağı MEB tarafından duyurulmuş, öğrencilerin meraklı bekleyişi günlerdir sürüyordu. 2 Haziran'da yaklaşık 1 milyon öğrencinin girdiği sınavın sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. LGS'nin sonuçlarına göre, 1.367 okuldaki 126 bin 510 kontenjana sınavla girilecek. Beklenen açıklama MEB tarafından yapıldı.. LGS sonuçlarının açıklanacağı saat az önce resmi twitter hesabından duyuruldu. Peki LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

MEB, yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS sonuçlarını ve yerleştirme kılavuzunu bugün açıklayacak. 1.367 okuldaki 126 bin 510 kontenjana sınavla yerleşilecek. Özel okullar da taban puanlarını ilan edecek. İsteyenler, LGS puanlarıyla özel okullara 1 Temmuz’a kadar ön kayıt yaptırabilecek.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınav sonuçları saat 16.00'da https://t.co/XEGLpk4aJe internet adresinden açıklanacak. — MEB (@tcmeb) 26 Haziran 2018

LGS İÇİN TERCİH TARİHLERİ TEMMUZ İTİBARİYLE BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının ve yerleştirme kılavuzunun bugün açıklanacağını duyurdu. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katıldığı LGS sonuçlarına göre, 1.367 okuldaki 126 bin 510 kontenjana sınavla girilecek. Bazı özel okullar da, merkezi sınav puanına göre öğrenci alacak. LGS sonucuyla bir okula yerleşemeyen yüzde 90 ise, adrese dayalı olarak evine yakın okullara kaydedilecek. Hiçbirine giremeyen öğrencinin kaydı doğrudan açık liseye yapılacak. MEB Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin’in açıklamasına göre, devlet liseleri için öğrencilerin tercihleri temmuzun ilk haftasından itibaren alınacak.

KOLEJDE ÖN KAYIT ZAMANI

Özel okullarda ön kayıtlar da başlıyor. Sınavla öğrenci alan Türk ve yabancı özel okullar, bugünden itibaren yarın akşama kadar taban puanlarını ilan edecek. 1 Temmuz saat 17.00’ye kadar ön kayıt alacaklar. Taban puanı tutan birkaç koleje birden ön kayıt yapılabilecek. 1 Temmuz akşamı saat 20.00’de okulların asil ve yedek listeleri ilan etmesi bekleniyor. Kolejlere kayıt 6 Temmuz’a kadar sürecek, 6 Temmuz’da ise serbest kayıt dönemine geçilecek. Özel okula kesin kayıt olup MEB sisteminden sınav sonuçlarına göre tercih yapanların listesi MEB tarafından iptal edilecek.

TARİH ERTELENMİŞTİ

MEB, daha önce yapmış olduğu duyuruda, LGS sonuçlarının, 22 Haziran 2018 tarihinde açıklanacağını bildirmişti. Ancak MEB 3 Haziran'da sosyal medya hesabından, LGS'nin 26 Haziran'da açıklanacağını duyurdu. İşte MEB'in sosyal medya paylaşımı:



SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

LGS kılavuzunda yer alan bilgiye göre, Merkezi Sınav sonuçları www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAVA NASIL İTİRAZ EDİLEBİLECEK?

LGS sonuçlarına itiraz etmek isteyen adayların dikkat etmesi gerekenler:

- Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç beş iş günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

- Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, 'Kurumsal Tahsilât Programı' veya T.C. Ziraat Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Halk Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı Türkiye Vakıflar Bankası için; bankamatik, internet bankacılığı ya da şubeden, ayrıca; https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekiyor.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmuyor.

- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul Sistemi veya http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 günlük dava açma süresini durdurmuyor.

- Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.

- Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacak.

LGS YERLEŞTİRME KILAVUZU 2018 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav sonuçlarının 26 Haziran 2018 tarihinde açıklanmasından sonra, LGS yerleştirme kılavuzu, 27 Haziran – 29 Haziran 2018 tarihlerinde açıklanması bekleniliyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR