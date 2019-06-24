LGS sonuçları MEB.gov.tr üzerinden açıklandı! Nitelikli okulların yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
LGS sonuçları açıklaması 10.00 itibariyle MEB.gov.tr üzerinden duyuruldu. 1 milyon 74 bin öğrencinin nitelikli liselerde eğitim görme amacıyla katılım gösterdiği sınav, 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilmişti. Nitelikli liselerin kontenjanları ve yüzdelik dilimleri bilgilerine göre tercih işlemlerine başlayacak olan öğrenciler, LGS sonuçları sonrası internet üzerinden konuyla ilgili sorgulamalarına başladı. İşte, 139 bin öğrencinin nitelikli okullarda eğitim görme hakkına sahip olacağı süreç hakkında bazı detaylar
Liselere Giriş Sınavı (LGS) sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Nitelikli liselerde eğitim görmek isteyen öğrencilerin 1 Haziran tarihinde katılım gösterdiği LGS sonuçları sonrası okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerine bağlı olarak tercih aşamasına geçilecek. İşte, LGS sonuçları ve yüzdelik dilimler hakkında bazı bilgiler
LGS SONUÇLARI MEB.GOV.TR ÜZERİNDEN AÇIKLANDI
LGS sonuçları için resmi internet sitesi üzerinden duyuru yapan Milli Eğitim Bakanlığı, kılavuz bilgilerinin yayımlanmasıyla birlikte nitelikli okul tercih süreci için tarihleri belirleyecek. Sınavla öğrenci alan nitelikli okul tercihlerinde yüzdelik dilimler önem arz edecek.
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YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutan yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelinde ya da bulunduğu ilde sahip olduğu sıralamanın yüzde olarak ifade edilmesidir.
Örnek: Ülke çapında yüzde 8’lik bir dilime sahip olan öğrenci, sınava giren 1 milyon 300 bin öğrenci arasından 104 binlik bir sıralamaya sahip olmuş olarak kabul edilmektedir.
Yüzdelik dilim, her yıl değişiklik gösteren taban puanlara nazaran daha çok kullanılan bir değerlendirme kriteridir.
Ancak, okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
LGS SONUÇLARI İÇİN YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIYOR?
Sınav sonuç belgesinde yer alan il ve ülke geneli yüzdelik dilim bilgileri, belirli yöntemle belirlenmektedir. Öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile o ilde sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarı sıralaması, öğrencinin il yüzdelik dilimini belirlemektedir.
Türkiye geneli yüzdelik dilim ise tüm ülkede sınava giren öğrenciler içerisinde öğrencinin elde ettiği yerleştirmeye esas puan ile elde ettiği başarı sıralamasını ifade etmektedir.
KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının tercih sürecine dair bilgiler vereceği kılavuzun, geçtiğimiz yılki süreç göz önünde bulundurulduğunda 25 Haziran Salı gününe kadar yayımlaması bekleniyor.
PUANLARIN EŞİT OLMASI HALİNDE OBP DEVREYE GİRECEK
Tercih sürecinde öğrencilerin aynı puana sahip olmaları halinde Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) devreye girecek. Eşit puana sahip olan iki öğrenci, yine eşitlik halinde olursa, ikinci aşamada yaş faktörü ile değerlendirilecek. Öğrencilerden küçük yaşlı olanı, değerlendirme kriterinde öncelik sahibi olacak.
8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler, LGS ile bir okula yerleşirse yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacak.
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