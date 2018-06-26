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    LGS sonuçları erişime açıldı! İşte MEB LGS sonuç ekranı ve tercih detayları

    Hürriyet Haber
    26.06.2018 - 16:37 | Son Güncelleme:

    LGS sonuçları, yüz binlerce öğrencinin erişimine açıldı. Yaklaşık 1 milyon kişinin katılım sağladığı Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından tercih süreci hakkında detaylar sorgulanmaya başlandı. Hangi puanla hangi liseye gidebileceğini öğrenmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyuracağı kılavuzla birlikte yüzdelik dilimlerini de göz önünde bulundurarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, LGS sonuçları ve tercih süreci hakkında bazı bilgiler

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8'inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı olarak girdiği Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler ve aileleri yoğun şekilde sonuç sorgulaması yapmaya başladı. Peki, LGS sonuçları nasıl sorgulanır? 2018 LGS sınav sonucu nereden öğrenilir?

    2018 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Bu yıl ilk kez TEOG yerine uygulanan ve öğrencilerin isteğe bağlı girdiği, çeşitli türlerdeki bin 367 ortaöğretim kurumuna girişte esas alınacak LGS sonuçları açıklandı. Açıklanan LGS sonuçlarına göre, 1.367 okuldaki 126 bin 510 kontenjana bu sınavda alınan puanla girilecek.

    HANGİ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLEBİLECEK?

    Sonuçların açıklanmasının ardından birçok öğrencinin merakla araştırdığı hangi puanla hangi liseye gidilebilecek sorusu, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte netleşecek. Tercih kılavuzunun yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

    YÜZDELİK DİLİMLER ÖĞRENİLEBİLECEK

    Öğrenciler, sonuç sayfasından merkezi sınav puanlarını ve Türkiye/İl geneli yüzdelik dilimlerini öğrenebileceklerdir.

    Sınava başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girmiştir. 112 öğrenciye evde, 4 öğrenciye ise hastanede sınav hizmeti verilmiştir.

    Sınava giren öğrencilerin yerleştirme işlemleri için merkezi sınav puanı hesaplanmış ve yayımlanmıştır. Öğrencilerin tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili bilgilendirmeler tercih ve yerleştirme kılavuzunda yayımlanacaktır. Tercihlerin alınmasında hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacaktır. Öğrencilerimizin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması önerilmektedir.

    Sınav sonuçlarına ilişkin istatistiksel analizler daha sonra yayımlanacaktır.

    LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adrese dayalı ve Liselere Geçiş Sınavı’yla (LGS) öğrenci alacak okullara tercih tarihini 13 Temmuz'a kadar açıklayacak. Pansiyonlu okullar tercihi de bu dönemde yapılacak. Öğrenciler, aynı anda üçü için de tercihte bulunabilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, liselere yerleştirmeler için adrese dayalı sistemde tercihler, yerelde oluşturulan Ortaöğretim Kayıt Alanları’na göre olacak. Kayıt alanları, ortaokulların kontenjanları göz önünde bulundurularak, öğrencilerin evlerine en yakın liseler çerçevesinde belirlenecek. Kayıt alanında bütün lise türleri (Anadolu lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) yer alacak.

    LGS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Tercih ekranı üç bölümden oluşacak. Öğrenciler, sınavla ve yerel yerleştirmeyle girilecek liseler ile pansiyonlu okullar için aynı anda tercih yapabilecek. Adrese dayalı yerleştirmede devamsızlık da etkili olacak.

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    Etiketler: 2018 LGS sonuç sorgulama , son dakika , haberler
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