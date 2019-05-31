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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.05.2019 - 19:02, Son Güncelleme:

LGS sınavında kalem veriliyor mu?

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LGS sınavında kalem veriliyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ortaöğretime giriş sistemi için düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran günü gerçekleşecek. Sınava girecek adaylar toplam 90 soruya yanıt arayacak. Sınavın yaklaşması ile beraber, LGS'ye katılım sağlayacak öğrenciler, sınav günü yanlarında bulundurması gereken malzemeleri araştırmaya başladı. Peki, LGS sınavında kalem veriliyor mu? İşte, konu ile ilgili detaylar.

LGS'ye kısa zaman kala, sınava katılacak öğrenciler, sınav günü hangi malzemeleri yanlarında bulundurmaları gerektiğini araştırıyor. Öğrenciler internet üzerinden, 'LGS sınavında kalem veriliyor mu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, LGS sınavı ile ilgili merak edilenler...

SINAVDA KALEM VERİLECEK Mİ?

MEB'nin yayınladığı 2019 sınav klavuzunda şu açıklamalar yapıldı;

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, dolayısıyla adayların sınav günü yanlarında kalem bulundurmaları gerekmektedir.

LGS sınavında kalem veriliyor mu

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