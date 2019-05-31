LGS sınavında kalem veriliyor mu?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ortaöğretime giriş sistemi için düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 1 Haziran günü gerçekleşecek. Sınava girecek adaylar toplam 90 soruya yanıt arayacak. Sınavın yaklaşması ile beraber, LGS'ye katılım sağlayacak öğrenciler, sınav günü yanlarında bulundurması gereken malzemeleri araştırmaya başladı. Peki, LGS sınavında kalem veriliyor mu? İşte, konu ile ilgili detaylar.
LGS'ye kısa zaman kala, sınava katılacak öğrenciler, sınav günü hangi malzemeleri yanlarında bulundurmaları gerektiğini araştırıyor. Öğrenciler internet üzerinden, 'LGS sınavında kalem veriliyor mu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, LGS sınavı ile ilgili merak edilenler...
SINAVDA KALEM VERİLECEK Mİ?
MEB'nin yayınladığı 2019 sınav klavuzunda şu açıklamalar yapıldı;
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
Açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, dolayısıyla adayların sınav günü yanlarında kalem bulundurmaları gerekmektedir.
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