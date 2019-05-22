LGS sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınav giriş yerleri, hayallerindeki lisede okumak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvimde 22 Mayıs Çarşamba günü yayımlanacağı ibaresi yer alan LGS sınav giriş yerleri için gözler, bakanlığın resmi internet sitesine çevrildi. Peki, LGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte, öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin merakla araştırdığı o detaylar
LGS'ye hangi okulda gireceğini merak eden öğrencilerin araştırdığı sınav giriş yerleri için gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı kılavuza çevrildi. Bu yıl 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 24 Haziran tarihinde açıklanacak. Peki, LGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenebilecek? İşte, o detaylar
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?
LGS sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından çıktı alınıp onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Sınav giriş belgesinin mühürlenmiş olması önem arz edecek.
Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.
Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecektir.
EN GEÇ 09.00'DA SINAV SALONLARINDA HAZIR BULUNACAKLAR
Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak.
Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.
SINAVA GİDERKEN NELER GÖTÜRÜLECEK?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.
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