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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 08:17, Son Güncelleme:

LGS sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

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LGS sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı mı?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınav giriş yerleri, hayallerindeki lisede okumak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvimde 22 Mayıs Çarşamba günü yayımlanacağı ibaresi yer alan LGS sınav giriş yerleri için gözler, bakanlığın resmi internet sitesine çevrildi. Peki, LGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte, öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin merakla araştırdığı o detaylar

LGS'ye hangi okulda gireceğini merak eden öğrencilerin araştırdığı sınav giriş yerleri için gözler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı kılavuza çevrildi. Bu yıl 1 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 24 Haziran tarihinde açıklanacak. Peki, LGS sınav giriş belgesi nereden görüntülenebilecek? İşte, o detaylar

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN GÖRÜNTÜLENECEK?

LGS sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından çıktı alınıp onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Sınav giriş belgesinin mühürlenmiş olması önem arz edecek. 

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecektir.

EN GEÇ 09.00'DA SINAV SALONLARINDA HAZIR BULUNACAKLAR

Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak. 

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

SINAVA GİDERKEN NELER GÖTÜRÜLECEK?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak. 

 

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