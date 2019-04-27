LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte LGS giriş belgelerinin açıklanacağı tarih

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriLGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte LGS giriş belgelerinin açıklanacağı tarih
GeriGündem LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte LGS giriş belgelerinin açıklanacağı tarih
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
27.04.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte LGS giriş belgelerinin açıklanacağı tarih

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte LGS giriş belgelerinin açıklanacağı tarih

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından orta öğretime geçiş kapsamında 1 Haziran'da gerçekleştirecek olan 2019 LGS başvuruları 3-14 Nisan tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sınav başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak etmeye ve internetten araştırmaya başladı. Peki, LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak olan LGS sınav başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İki oturum olarak düzenlenecek sınav, 6 dersten çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Peki, LGS sınav giriş yerleri ne zaman erişime açılacak? İşte, 2019 LGS giriş belgelerinin açıklanacağı tarih.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2019´dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Sınav giriş belgeleri 22 Mayıs 2019'da adayların erişimine açılacak.

SINAVDA HANGİ KONUDAN KAÇ SORU GELECEK?

sınav, 8´inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak ve aynı gün yapılacak.
Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran 2019´da www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Kahreden haber: 4'ü çocuk 7 ölü

Neye uğradığını şaşırdı! Karısının ihbarıyla yakalandı

Havalimanında hakarete uğramıştı! İfadesi ortaya çıktı: 'Onurumu kırdı'

AK Parti YSK Temsilcisi Özel: 'Hiç kimse izah edemez'