LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte LGS giriş belgelerinin açıklanacağı tarih
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından orta öğretime geçiş kapsamında 1 Haziran'da gerçekleştirecek olan 2019 LGS başvuruları 3-14 Nisan tarihleri arasında tamamlanmıştı. Sınav başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihi merak etmeye ve internetten araştırmaya başladı. Peki, LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.
Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak olan LGS sınav başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İki oturum olarak düzenlenecek sınav, 6 dersten çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Peki, LGS sınav giriş yerleri ne zaman erişime açılacak? İşte, 2019 LGS giriş belgelerinin açıklanacağı tarih.
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2019´dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Sınav giriş belgeleri 22 Mayıs 2019'da adayların erişimine açılacak.
SINAVDA HANGİ KONUDAN KAÇ SORU GELECEK?
sınav, 8´inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak ve aynı gün yapılacak.
Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.
60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkezi sınav sonuçları, 24 Haziran 2019´da www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
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