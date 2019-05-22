MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | LGS sınav giriş yerleri açıklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | LGS sınav giriş yerleri açıklandı
GeriEğitim MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | LGS sınav giriş yerleri açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
22.05.2019 - 16:59, Son Güncelleme:/

MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | LGS sınav giriş yerleri açıklandı

LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecek. İşte, LGS giriş belgesi sorgulama ekranı...

MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | LGS sınav giriş yerleri açıklandı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran 2019'da uygulanacak LGS sınavının giriş yerleri MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Söz konusu açıklamanın ardından, sekizinci sınıf öğrencileri LGS sınav giriş belgelerini sorgulamaya başladı. İşte, MEB LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı...

MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | LGS sınav giriş yerleri açıklandı

LGS sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından çıktı alınıp onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Sınav giriş belgesinin mühürlenmiş olması önem arz edecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecektir.

EN GEÇ 09.00'DA SINAV SALONLARINDA HAZIR BULUNACAKLAR

Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

SINAVA GİDERKEN NELER GÖTÜRÜLECEK?

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
LGS giriş belgeleri açıklandı
MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | LGS sınav giriş yerleri açıklandı
Türk öğrenciler dünya şampiyonu oldu
Eğitimciler çocukları korumak için buluştu