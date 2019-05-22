MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı | LGS sınav giriş yerleri açıklandı
LGS kapsamında 1 Haziran'da liselere giriş için yapılacak merkezi sınavın giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul idarelerine başvurup sınav giriş belgelerini alabilecek. İşte, LGS giriş belgesi sorgulama ekranı...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran 2019'da uygulanacak LGS sınavının giriş yerleri MEB tarafından adayların erişimine açıldı. Söz konusu açıklamanın ardından, sekizinci sınıf öğrencileri LGS sınav giriş belgelerini sorgulamaya başladı. İşte, MEB LGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı...
LGS sınav giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından çıktı alınıp onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Sınav giriş belgesinin mühürlenmiş olması önem arz edecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Fotoğraflı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecektir.
EN GEÇ 09.00'DA SINAV SALONLARINDA HAZIR BULUNACAKLAR
Öğrenciler, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak.
Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.
SINAVA GİDERKEN NELER GÖTÜRÜLECEK?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.
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