LGS saat kaçta yapılacak? İşte sınavla ilgili bilgiler
8. sınıf öğrencilerinin orta öğretime geçiş uygulamaları kapsamında gireceği Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) heyecanlı bekleyiş başladı. Yüz binlerce öğrencinin ter dökeceği sınav 1 Haziran Cumartesi günü iki oturumda gerçekleşecek. Sınava girecek olan öğrenciler, LGS saati ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, LGS saat kaçta yapılacak? İşte, o konu ile ilgili bilgiler...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek olan LGS sınavının yaklaşması ile öğrencilerin ve velilerin heyecanı arttı. Sınav için yola çıkacak olan veliler, olabilecek trafiği göz önünde bulundurarak sınav binalarına geç kalmamak adında LGS saati ile ilgili araştırmalarına hız verdi. İşte, 1 Haziran 2019'da yapılacak olan LGS'nin saatiyle ilgili detaylar.
MEB'in yayımladığı kılavuza göre, öğrencilerin ter dökeceği LGS, 1 Haziran tarihinde İlk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30 saatlerinde tamamlanacak. Sınavın sonuçları, ise 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.
Birinci oturumda, öğrenciler; 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarından sorumlu olacaklar. İkinci oturumdaysa öğrenciler; Matematik ve Fen Bilimleri sorularını cevaplayacak. Sözel bölümde toplam 50 soru bulunacak. Sayısal bölümde ise toplam 40 soru bulunacak.
İSTANBUL'DA SINAVA GİRECEKLERE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere, ücretsiz hizmet verecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Meclisi'nde mayıs ayı oturumunda, AK Parti Grubunun LGS'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi teklifinin, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.
Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek öğrencilere ve sınavda görevli personele, İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği vurgulanarak, bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.
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