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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

LGS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika sürecek?

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LGS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün düzenlenecek. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Peki, LGS saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika sürecek?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.
Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak

Din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf adaylar

Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf olan adayların birinci oturumdaki toplam sürelerinin ne olacağı ile ilgili aynı bölüme eklenen ç maddesine göre, din kültürü ve ahlak bilgisi alt testinden muaf adayların birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olacak.
2018 LGS'de de bu adaylar için birinci oturumda toplam 60 dakikalık süre verilmişti. Kılavuzdaki güncellemeyle bu uygulama kılavuzda açık bir şekilde belirtilmiş oldu.

LGS'ye girecek öğrencilere ücretsiz toplu taşıma

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB Meclisi'nde mayıs ayı oturumunda, AK Parti Grubunun LGS'ye girecek öğrenci ve sınavda görevli olanlara, toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi teklifinin, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.
Buna göre yarın yapılacak LGS'ye girecek öğrencilere ve sınavda görevli personele, İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği vurgulanarak, bunun için öğrencilerin sınav giriş belgesini, görevli personellerin de görevli belgelerini göstermelerinin yeterli olacağı kaydedildi.

Açıklamada, İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları Vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelin ücretsiz hizmet vereceği ifade edilerek, sınava girecek öğrencilere başarı dileklerinde bulunuldu.

Sınavsız yerel yerleştirme

Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunuşluk kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

Okul başarı puanının değerlendirilmesinde, puan dilimleri kullanılmayacak. Hesaplanan okul başarı puanları, virgülden sonra dört hane olarak dikkate alınacak.

Bakanlık, LGS'ye yönelik toplam 8 örnek soru kitapçığı yayımladı. Bu sorularda, ezbere dayalı değil yorumlama, akıl yürütme, eleştirel düşünebilme, okuduğunu anlama, çıkarım yapabilme gibi becerileri isteyen sorular dikkati çekti.

- Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınacak. İki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak
- Açıklanan kontenjanlara göre, fen liselerinde 2018'e göre okul sayısında değişiklik olmadı. Anadolu imam hatip liselerinde sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanında da değişiklik yapılmadı.

- MEB, iş birliği protokolü olan mesleki ve teknik Anadolu liselerini, proje okul kapsamına dahil ettiği için buralara da sınavla öğrenci alınacak
- Yerel yerleştirmede 2018'in ortaokullarda bulunuşluk kriterini kaldıran Bakanlık, bu yerleştirmeyi öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapacak

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