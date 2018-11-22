LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı! İşte, MEB'in LGS örnek soruları
Liselere Giriş Sınavı (LGS) için daha önce örnek soru kitapçığı yayımlayan Milli Eğitim Bakanlığı, sözel ve sayısal olmak üzere ikinci örnek soru kitapçığını erişime açtı. 25 sözel, 25 sayısal olmak üzere toplam 50 soruya yer verilen kitapçıkta, grafik ağırlıklı sorular dikkat çekti.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik ikinci örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı.
Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerin her biri için 25 soru olmak üzere toplam 50 soruya yer verildi.
Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacağını öğrenmeye dayalı soruların artacağını açıklamıştı.
MEB, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.
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LGS NE ZAMAN?
LGS örnek soruları ardından sınav tarihi de bir kez daha gündeme geldi. Peki, LGS bu yıl ne zaman yapılacak?
Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek.
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