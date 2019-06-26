LGS okul tercihleri ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Kılavuzda, LGS kapsamında merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirmeye ilişkin takvim ile usul ve esaslar yer aldı. Peki, LGS okul tercihleri ne zaman yapılacak?
Takvime göre, tercihlere esas kontenjan tabloları bugün ilan edilecek. Özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 27 Haziran-12 Temmuz'da tamamlanacak. İşte, LGS tercih süreci hakkında detaylar...
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
Kılavuza göre, öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak. Yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.
Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.
Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.
MEB YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLADI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.
Bakanlık tarafından, 2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.
Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2018'de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.
Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.
ÖĞRENCİLERE TERCİH ROBOTU HİZMETİ
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırlandı.
MEB tarafından, 2019 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile adaylar için ilk kez bir tercih robotu da kullanıma sunuldu.
Öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmek üzere, iller bazında yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayılarını paylaşan Bakanlık, öğrenciler için tercih rehberleri de hazırladı.
MEB ayrıca öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla ilk defa yüzdelik dilimlerine göre tercih robotu da hazırladı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.
Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabilecek.
Tarama sonunda oluşan listelerde merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kontenjanı, adresi, 2018 yılı en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerine ulaşılabiliyor.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor.
Listelerde her bir okulun tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgilerine ulaşılabiliyor.
Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.
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