LGS ne zaman yapılacak? LGS başvurusu nasıl yapılır?

LGS 2020 sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştireceği sınav hakkında bazı detaylar veren Bakan Ziya Selçuk, katılımın yoğun olacağını aktardı. Peki, LGS 2020 ne zaman yapılacak? İşte, 1.5 milyon kişinin sınava gireceği LGS 2020 hakkında bazı bilgiler

LGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi, 7 Haziran 2020 olarak açıklandı.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS başvuru tarihi hakkında henüz bir bilgi vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı'nın, geçtiğimiz yılki uygulama takvimi göz önünde bulundurulduğunda, LGS başvurularını 9 Nisan tarihinde alması bekleniyor.

2019’DA 1 MİLYON ÖĞRENCİ



2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte okula başlama yaşı 60 aya çekilmiş, okullu olan minik öğrenci sayısında artış yaşanmıştı. O yıl okula başlayan öğrenciler 2019-2020 eğitim yılında 8’inci sınıftan mezun olacak. Bu nedenle 2020’de yapılacak LGS’ye girecek ve merkezi yerleştirmelerle liseli olacak öğrenci sayısı da arttı. Önceki yıla göre yüzde 50’nin üzerinde daha fazla öğrencinin liseli olması bekleniyor. Bu durumda, 7 Haziran’da yapılacak LGS’ye 1.5 milyon dolayında öğrencinin katılacağı tahmin ediliyor.

2019’da 1526 okula LGS sonucuna göre öğrenci alındı. Sınavla alınan okullara yerleşen öğrenci sayısı da 139 bin 600 oldu. 2019’da LGS’ye başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrencinin 971 bin 657’sinin sınava girdiği belirtilmiş, geri kalan yüzde 90 ise adrese dayalı yerleştirmeyle liseli olmuştu. 2020’de sınavla öğrenci alacak okullar ise henüz açıklanmadı.

BAKAN SELÇUK: ÖĞRENCİ SAYISINDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019 yılına göre önemli bir artış söz konusu olduğunu hatırlatarak, bu kapsamda planlamaların yapıldığı 81 il ile ilgili toplantıların tamamlandığını bildirdi.



Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına geçiş yapabilecek öğrenci sayısında 2019 yılına göre önemli bir artış söz konusu. 2020 LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yerleştirme süreci çalışmalarımıza bir ay öncesinden başlamıştık." dedi.



Tüm illerde kayıt alanlarının tek tek masaya yatırıldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:



"Bakan Yardımcım Mahmut Özer başkanlığında arkadaşlarımız her bir kayıt bölgesinde geçiş yapacak öğrenci sayıları, mevcut okullarımızın kapasiteleri, yapımı devam eden okullarımız ve yeni yatırımların tamamını tüm iller için değerlendirdiler. Sorunu olan illerde yapılabilecekler ve alınacak tedbirler bu toplantılarda kararlaştırıldı ve uygulamaya konuldu. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu süreci de 2019 yılı yerleştirmelerinde olduğu gibi başarılı yönetecek şekilde planlamalarımızı yapıyoruz.”



81 İLİN SORUNLARI AYRI AYRI ELE ALINDI



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2020 yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme ile ilgili süreci başlatmıştı.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında il müdürlerine yönelik bölgesel toplantılara başlanmış ve her ilin 2020 LGS öğrenci yerleştirmeleri ile ilgili durumları incelenmişti. 81 il ile ilgili toplantılar sona erdi.



İl müdürlerinin yanı sıra Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür'ün katıldığı toplantılarda, 2020 LGS yerleştirmeleri ile ilgili süreçler ve kayıt bölgelerindeki mevcut okul kapasiteleri ile yeni okul yatırım ve inşaatları değerlendirildi.



İl müdürleri ile yapılan son toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı.

ÖRNEK SORULAR YAYIMLANDI

LGS ekim ayı örnek sorular kitapçığı yayımlandı.

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

Ekim ayı sayısal örnek sorular kitapçığı için tıklayınız

Ekim ayı sözel örnek sorular kitapçığı için tıklayınız