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    LGS ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte LGS Ã¶rnek sorular kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±

    HÃ¼rriyet Haber
    06.05.2018 - 10:33 | Son GÃ¼ncelleme:

    LGS ne zaman yapÄ±lacak sorusu, binlerce Ã¶ÄŸrencinin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± konu olmaya devam ediyor. Ã–ÄŸrenimlerini iyi bir okulda devam ettirmek isteyen Ã§ocuklar ve velilerinin merakla sorguladÄ±ÄŸÄ± LGS tarihi, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± uygulama takviminde yer aldÄ±. Peki, LGS ne zaman yapÄ±lacak? Ä°ÅŸte, sÄ±nav Ã¶ncesi Ã§ocuklarÄ±n merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± LGS Ã¶rnek sorular kitapÃ§Ä±ÄŸÄ± ve sÄ±nav hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± detaylar

    Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 8. sÄ±nÄ±flar iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (LGS) haziran ayÄ± iÃ§erisinde tamamlanacak. Ã–rnek sorular yayÄ±mlayan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, sayÄ±sal ve sÃ¶zel alanlarÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerin karÅŸÄ±larÄ±na Ã§Ä±kabilecek sorulara Ã¶rnek verdi. Ä°ÅŸte, LGS sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak sorusunun cevabÄ± ve Ã¶rnek sorular kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±

    LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

    Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (LGS) olarak 2018 yÄ±lÄ±nda ilk kez gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan sÄ±nav, 2 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da uygulanacak. SÄ±nav, aynÄ± gÃ¼n iki bÃ¶lÃ¼m halinde uygulanacak. Ã‡oktan seÃ§meli 90 soru olacak.

    SÄ±navÄ±n birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 09.30â€™da, ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise 11.30â€™da baÅŸlayacak.

    SÄ±navÄ±n, birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 50 soruluk sÃ¶zel alandan oluÅŸacak ve 75 dakika sÃ¼recek. Ä°kinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise 40 soruluk sayÄ±sal alandan oluÅŸacak ve 60 dakika sÃ¼re tanÄ±nacak.

    SÃ¶zel bÃ¶lÃ¼mde, 8â€™inci sÄ±nÄ±f TÃ¼rkÃ§e dersinden 20, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi, T.C. Ä°nkÄ±lap Tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, yabancÄ± dil derslerinden 10â€™ar olmak Ã¼zere 50 soru; sayÄ±salda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20â€™ÅŸer olmak Ã¼zere 40 soru yÃ¶neltilecek.

    Ä°ki bÃ¶lÃ¼m arasÄ±nda verilen sÃ¼re, Ã¶ÄŸrencilerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermesi ve dinlenmesi iÃ§in kullanÄ±lacak. Bu sÃ¼rede Ã¶ÄŸrenciler, okullardan ayrÄ±lamayacak.

    Ã–RNEK SORULAR YAYIMLANDI

    Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±nav hakkÄ±ndaki merakÄ±nÄ± gidermek iÃ§in sayÄ±sal ve sÃ¶zel alanlarÄ±ndan Ã¶rnek sorular kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. Ä°ÅŸte o sorular;

    SAYISAL ALANDAKÄ° Ã–RNEK SORULAR Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

    SÃ–ZEL ALANINDAKÄ° Ã–RNEK SORULAR Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

    YURT GENELÄ°NDE NÄ°TELÄ°KLÄ° OKUL KONTENJANLARI

    Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n (MEB) isteÄŸe baÄŸlÄ± merkezi sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak okullar listesine gÃ¶re, TÃ¼rkiyeâ€™de en fazla Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na sahip Ã¼Ã§ ilde Anadolu lisesi kontenjanlarÄ± diÄŸer lise tÃ¼rlerini geride bÄ±rakÄ±yor. Ä°stanbulâ€™da Anadolu liseleri iÃ§in ayrÄ±lan kontenjan yÃ¼zde 52; Ankaraâ€™da yÃ¼zde 36 ve Ä°zmirâ€™de ise yÃ¼zde 45. ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k ilde lise tÃ¼rlerine gÃ¶re kontenjanlarÄ±n yÃ¼zde oranÄ± ÅŸÃ¶yle:

    Ä°stanbul

    Fen lisesi: yÃ¼zde 5

    Anadolu lisesi: yÃ¼zde 52

    Anadolu imam hatip lisesi: yÃ¼zde 23

    Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi: YÃ¼zde 18

    Sosyal bilimler lisesi: yÃ¼zde 2

    AnkaraÂ

    Fen lisesi: yÃ¼zde 20

    Anadolu lisesi: yÃ¼zde 36

    Anadolu imam hatip lisesi: yÃ¼zde 20

    Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi: YÃ¼zde 18

    Sosyal bilimler lisesi: yÃ¼zde 6

    Ä°zmir

    Fen lisesi: yÃ¼zde 13

    Anadolu lisesi: yÃ¼zde 45

    Anadolu imam hatip lisesi: yÃ¼zdeÂ  17

    Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi: yÃ¼zde 20

    Sosyal bilimler lisesi: yÃ¼zde 5

    BU Ä°LLERDE ANADOLU LÄ°SESÄ° YOK
    MEBâ€™in merkezi sÄ±nav kÄ±lavuzunda Ã‡anakkale, Ã‡ankÄ±rÄ±, Ã‡orum, Edirne, Erzincan, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, IÄŸdÄ±r, Isparta, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bolu, BartÄ±n, Burdur, KarabÃ¼k, Karaman, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale, KÄ±rklareli, KÄ±rÅŸehir, Kilis, KÃ¼tahya, Mardin, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Yozgatâ€™ta sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak hiÃ§bir Anadolu lisesi yok.

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