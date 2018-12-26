LGS ne zaman yapılacak? 2019 LGS'ye kaç gün kaldı?
Yeni yıla sayılı günler kala, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarih merak konusu oldu. Sekizinci sınıfta eğitim hayatına devam eden yüz binlerce öğrenci, konuya tarih tarih araştırmalarına son zamanlarda hız verdi. Peki, LGS ne zaman yapılacak? 2019 LGS'ye kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere yerleştirmede uygulanan LGS için nefesler tutuldu. Sınava yönelik yoğun şekilde hazırlanan öğrenciler, bir yandan da sınav tarihi hakkında bilgi almak istiyor. İşte, 2019 LGS'nin yapılacağı tarih...
2019 LGS TARİHİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi 1 Haziran 2019 olarak belirlendi. LGS'de sayısal alan oturumu süresi 20 dakika uzatıldı. 50 soruluk sözel alanın süresi 75 dakika; 40 soruluk sayısal alanın süresi 80 dakika oldu.
ÇOKTAN SEÇMELİ 90 SORU
İki oturum olarak düzenlenecek sınavda, soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı. Sınav, 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.
SAYISAL ALAN TESTİ SÜRESİ ARTIRILDI
Bakanlık, sayısal alan sınav oturumunda 60 dakika olan sürenin 20 dakika uzatılmasını kararlaştırdı. Buna göre, sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.
ÖRNEK SORULAR YAYIMLANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlanıyor. Kitapçıklarda, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soruların sayısının yarısı kadar örnek soruya yer veriliyor.
HER AY YAYIMLANMAYA DEVAM EDECEK
Örnek soru kitapçıklarına MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://odsgm.meb.gov.tr/ adresli web sitesinden erişilebilecek. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek. Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de yayımlanmıştı.
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