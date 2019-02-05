LGS ne zaman yapılacak? 2019 LGS sınav tarihi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ne zaman yapılacağı, yarıyıl tatilinin bitmesi ve ders zilinin çalmasıyla birlikte merak konusu oldu. Bir yandan sınava yönelik hazırlıklarına devam eden öğrenciler, bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan LGS sınav tarihini öğrenmek istiyor. Peki, LGS ne zaman yapılacak? 2019 LGS sınavı ne zaman?
2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın yani LGS'nin yapılacağı tarih, sekizinci sınıf öğrencileri ve ailelerinin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, MEB'in duyurduğu 2019 LGS sınav tarihi...
LGS SINAV TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak sınav, iki bölüm halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.
KAYIT BÖLGELERİ GÜNCELLENİYOR
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "LGS kapsamındaki liselere sınavsız yerleştirmede kayıt bölgeleri, hem yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi hem de geçen sene karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleniyor. Bu amaçla her ili ayrı ayrı inceliyoruz. Bu süreçte her ilde yaşanan sorunlara yönelik çözümler geliştiriyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavsız yerleştirmede kayıt bölgelerini, yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi doğrultusunda ve geçen yıl karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Bakanlık olarak bir önceki yılın kayıt bölgelerini gözden geçirerek güncellemeler yapmak üzere tüm illerin milli eğitim il müdürleri ile birebir çalışmaya başladıklarını belirten Özer, bölgesel toplantıların ilkinin Marmara Bölgesi il müdürleriyle yapıldığını anlattı.
ÖRNEK SORULAR YAYIMLANIYOR
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlanıyor. Kitapçıklarda, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soruların sayısının yarısı kadar örnek soruya yer veriliyor.
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