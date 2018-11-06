LGS ne zaman? LGS örnek soruları MEB tarafından yayınlandı
LGS ne zaman sorusunun yanıtı yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir merakla araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. LGS örnek sorularının yayınlanmasının ardından sınav tarihi de bir kez daha gündeme geldi. Peki, LGS ne zaman? LGS örnek konular neler?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tarih araştırmaları öğrenciler tarafından yapılmaya başladı. Hazırlıklarını sınavdan önce tamamlamak isteyen öğrenciler bir yandan sınav tarihini netleştirmek bir yandan da örnek sorularla bilgilerini pekiştirmek istiyor. Peki, LGS ne zaman? LGS örnek konular neler?
Sayısal bölüm soruları içerisinde matematik ve fen bilimleri konularına ilişkin 10'ar adet örnek soru yayımlayan kurum sözel bölüm sorularında ise Türkçe, inkilap, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce sorularına yer verdi. Bakanlığın resmi sayfasından yapılan duyuruda; “Örnek soru kitapçıklarında ilk ünitelerde yer alan konulara ağırlık verilmekle birlikte diğer ünitelerden de örnek sorular yer almaktadır. Yıl içerisinde diğer ünitelerle ilgili örnek soru yayımlanmasına devam edilecektir.” İfadeleri kullanıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada LGS’de ezbere dayalı sorular azaltılacağını öğrenmeye dayalı soruların artacağını açıklamıştı.
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LGS NE ZAMAN?
LGS örnek soruları ardından sınav tarihi de bir kez daha gündeme geldi. Peki, LGS bu yıl ne zaman yapılacak?
Ortaöğretim eğitimini tamamlayıp liseye geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gireceği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 01 Haziran 2019 Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek. Sınavda başarılı olan öğrenciler adres gözetmeksizin istedikleri okullara yerleşebilecek.
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