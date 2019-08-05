MEB duyurdu LGS nakil sonuçları açıklandı - LGS nakil sonuçları sorgulama
MEB, LGS nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi için tercihler, 2 Ağustos tarihine kadar alınmıştı. LGS nakil sonuçları bugün itibariyle https://www.meb.gov.tr/ adresinden sorgulanabiliyor.
LGS 1 nakil sonuçları için bekleyiş son buldu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte herhangi bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için iki dönemde yapılacak LGS nakil yerleştirme sürecinin ilki tamamlanmış oldu.
LGS NAKİL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI
İKİNCİ NAKİL TERCİH DÖNEMİ
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.
NAKİL TERCİHLERİNİ KİMLER YAPABİLİR?
⦁ Sınavla öğrenci alan okullardan birine yerleştiği halde daha üst tercihlerinden birine yerleşmek isteyenler
⦁ Yerel yerleştirme ile istediği tercihlerden birine yerleşmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmek isteyenler
⦁ Yerel yerleştirme ile yerleştiği okulu değiştirmek veya merkezi yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşmek isteyenler
⦁ Hiçbir tercihine yerleşmemiş olanlar
⦁ İlk yerleştirme döneminde tercih yapmamış olanlar
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