LGS nakil işlemleri ne zaman başlayacak? LGS 1. nakil işlemi ne zaman?
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez MEB tarafından yapılacak olan nakil işlemlerine çevrildi. İlk yerleştirmede tercih yapmayan ve bu nedenle herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ya da başka bir okula nakil olmak isteyen öğrenciler, LGS 1. nakil işleminin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, LGS nakil işlemleri ne zaman başlayacak? LGS 1. nakil işlemi ne zaman?
LGS nakil işlemlerine yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. MEB'in LGS yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan başka bir okula nakil olmayı isteyen çok sayıda öğrenci, 1. nakil işleminin başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, LGS nakil işlemleri hakkında merak edilen detaylar...
LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI
LGS tercih sonuçları e Okul VBS üzerinden beklendiği gibi 30 Temmuz'da açıklanmıştı. Yerel yerleştirme için okullardaki 1 milyon 141 bin 318 kontenjandan 342 bin 392’si boş kaldı. Yerel yani, adrese dayalı yerleştirme kapsamında tercih yapıp yerleşen öğrenci sayısı 798 bin 926 oldu. Hem LGS hem de adrese dayalı yerleştirme kapsamında boş kalan kontenjan sayısı 342 bin 589 olurken, yerel yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenci sayısı 91 bin 687 olarak açıklandı.
LGS ile öğrenci alan okullardan fen liselerine ait 34 bin 530, Anadolu liselerinin 35 bin 560, sosyal bilimler liselerinin de 9 bin 510 kontenjanının tamamı doldu. Anadolu imam hatiplerde 65, teknik program uygulayan Anadolu liselerinde ise 132 kontenjan boş kaldı. Adrese dayalı yerleştirmedeyse en çok boş kontenjanın Anadolu meslek liselerinde olduğu görüldü. Bakanlığın açıkladığı verilere göre Anadolu meslek programı uygulayan liselere ait 481 bin 482 kontenjandan 214 bin 34’ü boş kaldı. 224 bin 950 kontenjanı bulunan Anadolu imam hatiplerde de boş kontenjan sayısı 107 bin 288 oldu. Toplam kontenjanı 434 bin 886 olan Anadolu liselerinde ise 21 bin 70 kontenjan boşluğu olduğu görüldü.
EK YERLEŞTİRME VE NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Yerleştirmeden sonra 4 kez nakil işlemleri yapılacak. İlk nakil başvuruları 06-10 Ağustos 2018 tarihleri arası yapılırken, birinci nakil sonuçları 13 Ağustos 2018. İkinci nakil başvuruları 13 Ağustos-17 Ağustos arasında yapılıyor. İkinci nakil başvuru sonuçları, 19 Ağustos 2018 tarihinde yapılıyor. Üçüncü nakil başvuruları 27 Ağustos - 31 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılıyor, 3 Eylül 2018 tarihinde sonuçlar açıklanıyor. Sonuncu (dördüncü) nakil başvuruları 3 Eylül - 6 Eylül arasında yapılıyor, sonuçlar 8 Eylül'de açıklanıyor.
Her dönemde öğrenciler, her gruptan en fazla üç okul seçebilecek. Tercihler, boş kontenjana bakılmaksızın bir ortaokul müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek. İşlemler, okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Veli, düzeltme veya iptal için tercih süresi içinde okul müdürlüğüne başvurabilecek. 10-14 Eylül’de ise, hiçbir yere yerleşemeyenler için il ve ilçe komisyonunda nakiller olacak.
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